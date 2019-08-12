Під час погоні у Харкові порушник вгатився в поліцейський Prius

Під час переслідування порушника у центрі Харкова в службовий автомобіль патрульної поліції "Toyota Prius" врізалася автівка.

Про це 12 серпня повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

ДТП сталася 11 серпня близько 22:40. Під час чергування поліцейські на службовому "Toyota Prius" з увімкненими звуковими та проблисковими спецсигналами червоного та синього кольору переслідували автомобіль "Opel Astra", водій якого порушив правила дорожнього руху і намагався зникнути з місця.

"Порушник здійснив різке гальмування та маневр вправо, внаслідок чого сталося зіткнення його автомобіля з транспортним засобом патрульних та "Daewoo Lanos", який рухався попереду нього у попутному напрямку", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок аварії до лікарні були госпіталізовані двоє працівників патрульної поліції в Харківській області. Поліцейські отримали легкі тілесні ушкодження і після огляду лікарями були відпущені.

"Водій автомобіля "Opel Astra" від проведення судово-медичного обстеження на алкоголь відмовився", - додали в поліції.

Інформацію про подію зареєстрували. Наразі триває з’ясування усіх обставин ДТП.

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