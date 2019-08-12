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Під час погоні у Харкові порушник вгатився в поліцейський Prius

Понеділок, 12 серпня 2019, 15:24

Під час переслідування порушника у центрі Харкова в службовий автомобіль патрульної поліції "Toyota Prius" врізалася автівка.

Про це 12 серпня повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

ДТП сталася 11 серпня близько 22:40. Під час чергування поліцейські на службовому "Toyota Prius" з увімкненими звуковими та проблисковими спецсигналами червоного та синього кольору переслідували автомобіль "Opel Astra", водій якого порушив правила дорожнього руху і намагався зникнути з місця.

 

"Порушник здійснив різке гальмування та маневр вправо, внаслідок чого сталося зіткнення його автомобіля з транспортним засобом  патрульних та "Daewoo Lanos", який рухався попереду нього у попутному напрямку", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок аварії до лікарні були госпіталізовані двоє працівників патрульної поліції в Харківській області. Поліцейські отримали легкі тілесні ушкодження і після огляду лікарями були відпущені.

 

"Водій автомобіля "Opel Astra" від проведення судово-медичного обстеження на алкоголь відмовився", - додали в поліції.

 

Інформацію про подію зареєстрували. Наразі триває з’ясування усіх обставин ДТП.

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Нагадаємо: 

  • За результатами аудиту 7 грудня 2017 року до 1 березня 2018 року патрульні не могли користуватися близько 400 автівками Toyota Prius через аварії чи технесправність. 
  • У 2019 році також сталася низка ДТП за участю патрульної поліції.

Українська правда
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