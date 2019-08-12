Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Во время погони в Харькове нарушитель вгатился в полицейский Prius

Понедельник, 12 августа 2019, 15:24

Во время преследования нарушителя в центре Харькова в служебный автомобиль патрульной полиции "Toyota Prius" врезалась машина.

Об этом 12 августа сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

ДТП произошла 11 августа около 22:40. Во время дежурства полицейские на служебном "Toyota Prius" с включенными звуковыми и проблесковыми спецсигналами красного и синего цвета преследовали автомобиль "Opel Astra", водитель которого нарушил правила дорожного движения и пытался скрыться с места.

 

"Нарушитель совершил резкое торможение и маневр вправо, в результате чего произошло столкновение его автомобиля с транспортным средством патрульных и" Daewoo Lanos ", который двигался впереди него в попутном направлении", - говорится в сообщении.

В результате аварии в больницу госпитализировали двух работников патрульной полиции в Харьковской области. Полицейские получили легкие телесные повреждения и после осмотра врачами были отпущены.

 

"Водитель автомобиля "Opel Astra" от проведения судебно-медицинского обследования на алкоголь отказался", - добавили в полиции.

 

Информацию о происшествии зарегистрировали. Продолжается выяснение всех обстоятельств ДТП.

Читайте также: Полицейская реформа на "аварийке": отток кадров, разбитые авто и злоупотребления на тендерах

Напомним:

  • По результатам аудита 7 декабря 2017 года по 1 марта 2018  года патрульные не могли пользоваться около 400 автомобилями Toyota Prius из-за аварий или технеисправности.
  • В 2019 году также произошел ряд ДТП с участием патрульной полиции.

Украинская правда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Последние новости
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
Все новости...
Реклама: