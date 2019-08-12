Во время погони в Харькове нарушитель вгатился в полицейский Prius

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Понедельник, 12 августа 2019, 15:24

Во время преследования нарушителя в центре Харькова в служебный автомобиль патрульной полиции "Toyota Prius" врезалась машина.

Об этом 12 августа сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

ДТП произошла 11 августа около 22:40. Во время дежурства полицейские на служебном "Toyota Prius" с включенными звуковыми и проблесковыми спецсигналами красного и синего цвета преследовали автомобиль "Opel Astra", водитель которого нарушил правила дорожного движения и пытался скрыться с места.

 

"Нарушитель совершил резкое торможение и маневр вправо, в результате чего произошло столкновение его автомобиля с транспортным средством патрульных и" Daewoo Lanos ", который двигался впереди него в попутном направлении", - говорится в сообщении.

В результате аварии в больницу госпитализировали двух работников патрульной полиции в Харьковской области. Полицейские получили легкие телесные повреждения и после осмотра врачами были отпущены.

 

"Водитель автомобиля "Opel Astra" от проведения судебно-медицинского обследования на алкоголь отказался", - добавили в полиции.

 

Информацию о происшествии зарегистрировали. Продолжается выяснение всех обстоятельств ДТП.

Украинская правда

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