Во время погони в Харькове нарушитель вгатился в полицейский Prius
Во время преследования нарушителя в центре Харькова в служебный автомобиль патрульной полиции "Toyota Prius" врезалась машина.
Об этом 12 августа сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
ДТП произошла 11 августа около 22:40. Во время дежурства полицейские на служебном "Toyota Prius" с включенными звуковыми и проблесковыми спецсигналами красного и синего цвета преследовали автомобиль "Opel Astra", водитель которого нарушил правила дорожного движения и пытался скрыться с места.
"Нарушитель совершил резкое торможение и маневр вправо, в результате чего произошло столкновение его автомобиля с транспортным средством патрульных и" Daewoo Lanos ", который двигался впереди него в попутном направлении", - говорится в сообщении.
В результате аварии в больницу госпитализировали двух работников патрульной полиции в Харьковской области. Полицейские получили легкие телесные повреждения и после осмотра врачами были отпущены.
"Водитель автомобиля "Opel Astra" от проведения судебно-медицинского обследования на алкоголь отказался", - добавили в полиции.
Информацию о происшествии зарегистрировали. Продолжается выяснение всех обстоятельств ДТП.
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Напомним:
- По результатам аудита 7 декабря 2017 года по 1 марта 2018 года патрульные не могли пользоваться около 400 автомобилями Toyota Prius из-за аварий или технеисправности.
- В 2019 году также произошел ряд ДТП с участием патрульной полиции.