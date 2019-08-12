Популярний український мультфільм зняли з показу в окупованому Криму

Джерело: Радіо Свобода

Анімаційний фільм "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила" зняли з показів у кінотеатрах анексованого Криму за вимогою правовласника.

Деталі: Український мультфільм показували на великих екранах анексованого півострова, як і в сусідній Росії, з 1 серпня. Російська фірма з прокату "Експонента Філм" заявила, що це не порушує закони Росії.

Проект Радіо Свобода Крим.Реалії звернулися до українського правовласника Film.Ua Group за роз’ясненням. У компанії ситуацію оцінили як "неприпустиму", а результатом її переговорів з Росією стало відкликання стрічки з кримського прокату.

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