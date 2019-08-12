Популярный украинский мультфильм сняли с показу в оккупированном Крыму

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Понедельник, 12 августа 2019, 17:23

Источник: Радио Свобода

Анимационный фильм "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила" сняли с показов в кинотеатрах аннексированного Крыма по требованию правообладателя.

Детали: Украинский мультфильм показывали на больших экранах аннексированного полуострова, как и в соседней России, с 1 по 14 августа. Российская фирма по прокату "Экспонента Филм" заявила, что это не нарушает законы России.

Проект Радио Свобода Крым.Реалии обратились к украинскому правообладателя Film.Ua Group за разъяснением. В компании ситуацию оценили как "недопустимую", а результатом ее переговоров с Россией стал отзыв ленты из крымского проката.

Напомним:

  • Анимационный фильм "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила" стал первой украинской лентой, вышедшей в коммерческий прокат в Китае. Это произошло в январе 2019 года.
  • В Украине мультфильм вышел в прокат в марте 2018 года и собрал 36 115 670 гривень, что является абсолютным рекордом для украинских анимационных фильмов.

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Темы: кино Крым оккупация


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