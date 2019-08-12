Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Популярный украинский мультфильм сняли с проката в оккупированном Крыму

Понедельник, 12 августа 2019, 17:23
Популярный украинский мультфильм сняли с проката в оккупированном Крыму

Источник: Радио Свобода

Анимационный фильм "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила" сняли с проката в кинотеатрах аннексированного Крыма по требованию правообладателя.

Детали: Украинский мультфильм показывали на больших экранах аннексированного полуострова, как и в соседней России, с 1 августа. Российская фирма по прокату "Экспонента Филм" заявила, что это не нарушает законы России.

Проект Радио Свобода Крым.Реалии обратились к украинскому правообладателя Film.Ua Group за разъяснением. В компании ситуацию оценили как "недопустимую", а результатом ее переговоров с Россией стал отзыв ленты из крымского проката.

Напомним:

  • Анимационный фильм "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила" стал первой украинской лентой, вышедшей в коммерческий прокат в Китае. Это произошло в январе 2019 года.
  • В Украине мультфильм вышел в прокат в марте 2018 года и собрал 36 115 670 гривень, что является абсолютным рекордом для украинских анимационных фильмов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: киноКрымоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
кино
Фукусима, захват самолета, подкаст с убийцей: подборка сериалов июля
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Кинофестиваль Миколайчук OPEN назвал победителей
Последние новости
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
Все новости...
Реклама: