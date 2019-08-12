Источник: Радио Свобода

Анимационный фильм "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила" сняли с проката в кинотеатрах аннексированного Крыма по требованию правообладателя.

Детали: Украинский мультфильм показывали на больших экранах аннексированного полуострова, как и в соседней России, с 1 августа. Российская фирма по прокату "Экспонента Филм" заявила, что это не нарушает законы России.

Проект Радио Свобода Крым.Реалии обратились к украинскому правообладателя Film.Ua Group за разъяснением. В компании ситуацию оценили как "недопустимую", а результатом ее переговоров с Россией стал отзыв ленты из крымского проката.

Напомним: