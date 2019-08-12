Популярный украинский мультфильм сняли с проката в оккупированном Крыму
Понедельник, 12 августа 2019, 17:23
Источник: Радио Свобода
Анимационный фильм "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила" сняли с проката в кинотеатрах аннексированного Крыма по требованию правообладателя.
Детали: Украинский мультфильм показывали на больших экранах аннексированного полуострова, как и в соседней России, с 1 августа. Российская фирма по прокату "Экспонента Филм" заявила, что это не нарушает законы России.
Проект Радио Свобода Крым.Реалии обратились к украинскому правообладателя Film.Ua Group за разъяснением. В компании ситуацию оценили как "недопустимую", а результатом ее переговоров с Россией стал отзыв ленты из крымского проката.
Напомним:
- Анимационный фильм "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила" стал первой украинской лентой, вышедшей в коммерческий прокат в Китае. Это произошло в январе 2019 года.
- В Украине мультфильм вышел в прокат в марте 2018 года и собрал 36 115 670 гривень, что является абсолютным рекордом для украинских анимационных фильмов.