Аеропорт Гонконгу скасував понад 100 рейсів через протести
Джерело: "Голос Америки", The Guardian
Гонконгський аеропорт скасував більше 100 рейсів через багатотисячну акцію протесту.
Деталі: Після того, як у п’ятницю, 9 серпня, поліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників у метро, почалася акція протесту, до якої приєдналося понад 5000 учасників.
Під вечір людей поменшало – ширилися чутки про поліцейську спецоперацію і застосування води для розгону демонстрації.
У понеділок китайський високопосадовець назвав протести такими, що "набувають ознак тероризму". Протестувальники розцінили заяву як можливість застосування владою Китаю збройних сил.
Адміністрація аеропорту звернулася до пасажирів з проханням якомога швидше полишити термінали одного з найбільших аеропортів Азії.
Протести проти поширення впливу Пекіна на Гонконг тривають одинадцятий тиждень.