Аеропорт Гонконгу скасував понад 100 рейсів через протести

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Понеділок, 12 серпня 2019, 22:57

Джерело: "Голос Америки", The Guardian

Гонконгський аеропорт скасував більше 100 рейсів через багатотисячну акцію протесту.

Деталі: Після того, як у п’ятницю, 9 серпня, поліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників у метро, почалася акція протесту, до якої приєдналося понад 5000 учасників.

Під вечір людей поменшало – ширилися чутки про поліцейську спецоперацію і застосування води для розгону демонстрації.

У понеділок китайський високопосадовець назвав протести такими, що "набувають ознак тероризму". Протестувальники розцінили заяву як можливість застосування владою Китаю збройних сил.

Адміністрація аеропорту звернулася до пасажирів з проханням якомога швидше полишити термінали одного з найбільших аеропортів Азії.

Протести проти поширення впливу Пекіна на Гонконг тривають одинадцятий тиждень.

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Теми: акції аеропорт


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