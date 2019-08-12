Аеропорт Гонконгу скасував понад 100 рейсів через протести

Джерело: "Голос Америки", The Guardian

Гонконгський аеропорт скасував більше 100 рейсів через багатотисячну акцію протесту.

Деталі: Після того, як у п’ятницю, 9 серпня, поліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників у метро, почалася акція протесту, до якої приєдналося понад 5000 учасників.

Під вечір людей поменшало – ширилися чутки про поліцейську спецоперацію і застосування води для розгону демонстрації.

У понеділок китайський високопосадовець назвав протести такими, що "набувають ознак тероризму". Протестувальники розцінили заяву як можливість застосування владою Китаю збройних сил.

Адміністрація аеропорту звернулася до пасажирів з проханням якомога швидше полишити термінали одного з найбільших аеропортів Азії.

Протести проти поширення впливу Пекіна на Гонконг тривають одинадцятий тиждень.