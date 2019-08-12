Аэропорт Гонконга отменил более 100 рейсов из-за протестов 

Источник: "Голос Америки", The Guardian

Гонконгский аэропорт отменил более 100 рейсов из-за многотысячной акции протеста.

Детали: После того, как в пятницу, 9 августа, полиция применила слезоточивый газ против протестующих в метро, началась акция протеста, к которой присоединилось более 5000 участников.

Под вечер людей стало меньше– ходили слухи о полицейской спецоперации и возможности применения воды для разгона демонстрации.

В понедельник китайский чиновник назвал протесты такими, что "приобретают признаки терроризма". Протестующие расценили заявление как возможность применения властями Китая вооруженных сил.

Администрация аэропорта обратилась к пассажирам с просьбой как можно скорее покинуть терминалы одного из крупнейших аэропортов Азии.

Протесты против распространения влияния Пекина на Гонконг продолжаются одиннадцатую неделю.