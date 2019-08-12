Аэропорт Гонконга отменил более 100 рейсов из-за протестов 

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Понедельник, 12 августа 2019, 22:57

Источник: "Голос Америки", The Guardian 

Гонконгский аэропорт отменил более 100 рейсов из-за многотысячной акции протеста. 

Детали: После того, как в пятницу, 9 августа, полиция применила слезоточивый газ против протестующих в метро, началась акция протеста, к которой присоединилось более 5000 участников. 

Под вечер людей стало меньше– ходили слухи о полицейской спецоперации и возможности применения воды для разгона демонстрации.

В понедельник китайский чиновник назвал протесты такими, что "приобретают признаки терроризма". Протестующие расценили заявление как возможность применения властями Китая вооруженных сил.

Администрация аэропорта обратилась к пассажирам с просьбой как можно скорее покинуть терминалы одного из крупнейших аэропортов Азии.

Протесты против распространения влияния Пекина на Гонконг продолжаются одиннадцатую неделю. 

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Темы: акции аэропорт


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