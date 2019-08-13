Болтон: США підтримають жорсткий Brexit

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Вівторок, 13 серпня 2019, 01:12

Сполучені Штати підтримають жорсткий Brexit, тобто вихід Великої Британії з Євросоюзу без угоди з Брюсселем, якщо так вирішить уряд у Лондоні.

Про це радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон, пише DW.

"Якщо таким буде рішення британського уряду, ми підтримаємо його з ентузіазмом", - сказав він під час візиту до Лондона.

Болтон також зазначив, що адміністрація президента США Дональда Трампа хоче бути корисною Лондону: "Ми хочемо допомогти з Brexit".

За його словами, Велика Британія та США зможуть домовлятися про спільну торговельну угоду сектор за сектором, почавши з найлегших і залишивши найскладніші сфери на пізніше. При цьому одним з найскладніших питань може стати угода щодо фінансових послуг, уточнив Болтон.

Нагадуємо:

  • Борис Джонсон налаштований вивести країну з ЄС 31 жовтня – у тому числі без угоди з Брюсселем, реалізувавши сценарій "жорсткого" Brexit.
  • Чимало депутатів британського парламенту, у тому числі у його власній партії, виступають проти хаотичного Brexit, тож не виключено, що Палата громад може проголосувати за недовіру уряду Джонсона.

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Теми: Brexit Велика Британія США


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