Болтон: США підтримають жорсткий Brexit

Сполучені Штати підтримають жорсткий Brexit, тобто вихід Великої Британії з Євросоюзу без угоди з Брюсселем, якщо так вирішить уряд у Лондоні.

Про це радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон, пише DW.

"Якщо таким буде рішення британського уряду, ми підтримаємо його з ентузіазмом", - сказав він під час візиту до Лондона.

Болтон також зазначив, що адміністрація президента США Дональда Трампа хоче бути корисною Лондону: "Ми хочемо допомогти з Brexit".

За його словами, Велика Британія та США зможуть домовлятися про спільну торговельну угоду сектор за сектором, почавши з найлегших і залишивши найскладніші сфери на пізніше. При цьому одним з найскладніших питань може стати угода щодо фінансових послуг, уточнив Болтон.

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