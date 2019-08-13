Болтон: США підтримають жорсткий Brexit
Вівторок, 13 серпня 2019, 01:12
Сполучені Штати підтримають жорсткий Brexit, тобто вихід Великої Британії з Євросоюзу без угоди з Брюсселем, якщо так вирішить уряд у Лондоні.
Про це радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон, пише DW.
"Якщо таким буде рішення британського уряду, ми підтримаємо його з ентузіазмом", - сказав він під час візиту до Лондона.
Болтон також зазначив, що адміністрація президента США Дональда Трампа хоче бути корисною Лондону: "Ми хочемо допомогти з Brexit".
За його словами, Велика Британія та США зможуть домовлятися про спільну торговельну угоду сектор за сектором, почавши з найлегших і залишивши найскладніші сфери на пізніше. При цьому одним з найскладніших питань може стати угода щодо фінансових послуг, уточнив Болтон.
Нагадуємо:
- Борис Джонсон налаштований вивести країну з ЄС 31 жовтня – у тому числі без угоди з Брюсселем, реалізувавши сценарій "жорсткого" Brexit.
- Чимало депутатів британського парламенту, у тому числі у його власній партії, виступають проти хаотичного Brexit, тож не виключено, що Палата громад може проголосувати за недовіру уряду Джонсона.