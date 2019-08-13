Болтон: США поддержат жесткий Brexit
Соединенные Штаты поддержат жесткий Brexit, то есть выход Великобритании из Евросоюза без соглашения с Брюсселем, если так решит правительство в Лондоне.
Об этом советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, пишет DW.
"Если таким будет решение британского правительства, мы поддержим его с энтузиазмом", - сказал он во время визита в Лондон.
Болтон также отметил, что администрация президента США Дональда Трампа хочет быть полезной Лондона: "Мы хотим помочь с Brexit".
По его словам, Великабритания и США смогут договариваться о совместной торговое соглашение сектор за сектором, начав с самых легких и оставив сложные сферы на потом. При этом одним из самых сложных вопросов может стать соглашение о финансовых услугах, уточнил Болтон.
Напоминаем:
- Борис Джонсон настроен вывести страну из ЕС 31 октября - в том числе без соглашения с Брюсселем, реализовав сценарий "жесткого" Brexit.
- Многие депутаты британского парламента, в том числе в его собственной партии, выступают против хаотического Brexit, поэтому не исключено, что Палата общин может проголосовать за недоверие правительству Джонсона.