Болтон: США поддержат жесткий Brexit

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Вторник, 13 августа 2019, 01:12

Соединенные Штаты поддержат жесткий Brexit, то есть выход Великобритании из Евросоюза без соглашения с Брюсселем, если так решит правительство в Лондоне.

Об этом советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, пишет DW.

"Если таким будет решение британского правительства, мы поддержим его с энтузиазмом", - сказал он во время визита в Лондон.

Болтон также отметил, что администрация президента США Дональда Трампа хочет быть полезной Лондона: "Мы хотим помочь с Brexit".

По его словам, Великабритания и США смогут договариваться о совместной торговое соглашение сектор за сектором, начав с самых легких и оставив сложные сферы на потом. При этом одним из самых сложных вопросов может стать соглашение о финансовых услугах, уточнил Болтон.

Напоминаем:

  • Борис Джонсон настроен вывести страну из ЕС 31 октября - в том числе без соглашения с Брюсселем, реализовав сценарий "жесткого" Brexit.
  • Многие депутаты британского парламента, в том числе в его собственной партии, выступают против хаотического Brexit, поэтому не исключено, что Палата общин может проголосовать за недоверие правительству Джонсона.

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Темы: Brexit Великобритания США


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