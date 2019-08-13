За тиждень військові літаки Росії 9 разів літали над Балтикою

У період з 5 до 11 серпня винищувачі, які виконують функції авіаційної поліції НАТО в країнах Балтії, ідентифікували і супроводжували 9 разів літаки Російської Федерації, що пролітали над Балтійським морем.

Про це з посиланням на повідомлення Міноборони Литви пише Радіо Свобода.

Згідно з повідомленням Міноборони Литви, у більшості випадків втручання у повітряний простір країни відбувалося літаками із вимкненим радіолокаційним ретранслятором, за винятком випадку 6 серпня, коли російський військовий літак залетів у повітряний простір Литви над Балтійським морем через "погані погодні умови", вказали в Міноборони.

Російська сторона не коментувала причини появи своїх військових літаків в повітряному просторі Литви.