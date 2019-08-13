За неделю военные самолеты России 9 раз летали над Балтикой

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Вторник, 13 августа 2019, 01:35

В период с 5 по 11 августа истребители, которые выполняют функции авиационной полиции НАТО в странах Балтии, идентифицировали и сопровождали 9 раз самолеты Российской Федерации, которые пролетали над Балтийским морем.

Об этом со ссылкой на сообщение Минобороны Литвы пишет Радио Свобода.

Согласно сообщению Минобороны Литвы, в большинстве случаев вмешательства в воздушное пространство страны происходило самолетами с выключенным радиолокационным ретранслятором, за исключением случая 6 августа, когда российский военный самолет залетел в воздушное пространство Литвы над Балтийским морем через "плохие погодные условия", указали в Минобороны.

Российская сторона не комментировала причины появления своих военных самолетов в воздушном пространстве Литвы.

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Темы: Литва Росcия НАТО


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