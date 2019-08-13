НАБУ направило до суду справи щодо 38 суддів

Детективи НАБУ скерували до суду справи стосовно 38 суддів.

Про це повідомляє прес-служба Бюро.

Згідно із повідомленням, левову частку викритих у корупції НАБУ і САП посадових осіб становлять судді. З близько 200 переданих до суду справ щодо чиновників, майже кожна четверта стосується дій суддів.

"Станом на 30.06.2019 детективи скерували до суду справи стосовно 38 суддів та повідомили про підозру ще шістьом служителям Феміди", - йдеться у повідомленні.

В НАБУ уточнили, що, для прикладу, минулого серпня НАБУ і САП скерували до суду 4 справи стосовно служителів Феміди. Три з них – за фактом отримання неправомірної вигоди.

Йдеться про суддів ОАСК, Господарського суду Харківської області, Броварського міськрайонного суду Київської області, Бабушкінського районного суду м.Дніпро.

Водночас в НАБУ зазначили, що за рік в жодній з цих справ не винесено рішення і висловили сподівання, що у вересні – коли розпочне роботу Антикорупційний суд – у кожній із скерованих НАБУ і САП до судових інстанцій справ буде поставлено "крапку".