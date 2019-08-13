НАБУ направило в суд дела касательно 38 судей

Детективы НАБУ направили в суд дела в отношении 38 судей.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро.

Согласно сообщению, львиную долю уличенных в коррупции НАБУ и САП должностных лиц составляют судьи. Из около 200 переданных в суд дел в отношении чиновников, почти каждое четвертое касается действий судей.

"По состоянию на 30.06.2019 детективы направили в суд дела в отношении 38 судей и сообщили о подозрении еще шести служителям Фемиды", - говорится в сообщении.

В НАБУ уточнили, что, например, в прошлом августе НАБУ и САП направили в суд 4 дела в отношении служителей Фемиды. Три из них - по факту получения неправомерной выгоды.

Речь идет о судьях ОАСК, Хозяйственного суда Харьковской области, Броварского горрайонного суда Киевской области, Бабушкинского районного суда г.Днипро.

В то же время в НАБУ отметили, что за год ни в одном из этих дел не вынесено решение и выразили надежду, что в сентябре - когда начнет работу Антикоррупционный суд - в каждом из направленных НАБУ и САП в судебные инстанции дел будет поставлена "точка".