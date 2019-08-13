Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вода на 5 пляжах Одеси не відповідає нормам

Вівторок, 13 серпня 2019, 08:35

Джерело: Одеський обласний лабораторний центр МОЗ

В Одесі на пляжах "Аркадія", "Відрада" та пляжах 10, 13, 16 станцій Великого Фонтану морська вода не відповідає нормам.  

Текст повідомлення: "Не відповідають гігієнічним вимогам по санітарно-мікробіологічним показникам проби морської води, відібрані 6 серпня на пляжах 10, 13, 16 станцій  В.Фонтану, "Аркадія" і "Відрада"".

Деталі: Загалом у зонах рекреації морського водокористування на пляжах м. Білгород-Дністровського, Татарбунарського, Овідіопольського, Лиманського районів та м.Одеси дослідили 92 проби морської води на санітарно-мікробіологічні показники і 4 проби на санітарно-хімічні показники.

Про відхилення від норми на інших пляжах не повідомляється.

Також в Одеській області з 1 по 8 серпня відібрали для аналізу 119 проб питної води.

Із них не відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" по санітарно-мікробіологічним показникам 17 проб:(м. Подільськ, Ананьїв, Білгород-Дністровський район, с.Шабо, Біляївський район, села Вигода, Петровське, Овідіопольський район, села Грибівка, Дальник, смт.Велика Михайлівка) і по санітарно-хімічним показникам 4 проби: (Білгород-Дністровський район, с.Шабо, Біляївський район, село Вигода, Арцизський район, села Теплиця, Виноградівка).

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Одесаводапляжі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Одеса
Залужний призначив нового начальника одеського військкомату
Зеленський: Окупанти боятимуться наближатись до Криму й наших берегів Азовського моря
Зеленський приїхав в Одесу
Останні новини
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
18:53
"Добре, якби він його вбив": Кадиров знову похвалив сина за побиття людини
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:37
Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС до кінця року
18:00
Датчики дихання: у США з'являться технології, які завадять водити авто напідпитку
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
Усі новини...
Реклама: