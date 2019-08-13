Вода на 5 пляжах Одеси не відповідає нормам

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Вівторок, 13 серпня 2019, 08:35

Джерело: Одеський обласний лабораторний центр МОЗ

В Одесі на пляжах "Аркадія", "Відрада" та пляжах 10, 13, 16 станцій Великого Фонтану морська вода не відповідає нормам.  

Текст повідомлення: "Не відповідають гігієнічним вимогам по санітарно-мікробіологічним показникам проби морської води, відібрані 6 серпня на пляжах 10, 13, 16 станцій  В.Фонтану, "Аркадія" і "Відрада"".

Деталі: Загалом у зонах рекреації морського водокористування на пляжах м. Білгород-Дністровського, Татарбунарського, Овідіопольського, Лиманського районів та м.Одеси дослідили 92 проби морської води на санітарно-мікробіологічні показники і 4 проби на санітарно-хімічні показники.

Про відхилення від норми на інших пляжах не повідомляється.

Також в Одеській області з 1 по 8 серпня відібрали для аналізу 119 проб питної води.

Із них не відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" по санітарно-мікробіологічним показникам 17 проб:(м. Подільськ, Ананьїв, Білгород-Дністровський район, с.Шабо, Біляївський район, села Вигода, Петровське, Овідіопольський район, села Грибівка, Дальник, смт.Велика Михайлівка) і по санітарно-хімічним показникам 4 проби: (Білгород-Дністровський район, с.Шабо, Біляївський район, село Вигода, Арцизський район, села Теплиця, Виноградівка).

Українська правда

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Теми: Одеса вода пляжі


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