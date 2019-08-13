Вода на 5 пляжах Одессы не соответствует нормам

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Вторник, 13 августа 2019, 08:35

Источник: Одесский областной лабораторный центр МОЗ

В Одессе на пляжах "Аркадия", "Отрада" и пляжах 10, 13, 16 станции Большого Фонтана морская вода не соответствует нормам.

Текст сообщения: "Не соответствуют гигиеническим требованиям по санитарно-микробиологическим показателям пробы морской воды, отобранные 6 августа на пляжах 10, 13, 16 станций Б.Фонтана, "Аркадия" и "Отрада"".

Детали: Всего в зонах рекреации морского водопользования на пляжах г. Белгород-Днестровского, Татарбунарского, Овидиопольского, Лиманского районов и г. Одессы исследовали 92 пробы морской воды на санитарно-микробиологические показатели и 4 пробы на санитарно-химические показатели.

Об отклонении от нормы на других пляжах не сообщается.

Также в Одесской области с 1 по 8 августа отобрали для анализа 119 проб питьевой воды.

Из них не отвечают требованиям ГСанПиН 2.2.4-171-10 "Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком" по санитарно-микробиологическим показателям 17 проб: (м. Подольск, Ананьев, Белгород-Днестровский район, с.Шабо, Беляевский район, села Выгода, Петровское, Овидиопольский район, села Грибовка, Дальник, пгт. Большая Михайловка) и по санитарно-химическим показателям 4 пробы: (Белгород-Днестровский район, с.Шабо, Беляевский район, село Выгода, Арцизский район, села Теплица, Виноградовка).

Украинская правда

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Темы: Одесса вода пляжи


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