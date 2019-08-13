МЗС попередив українців про загрозу пожеж і спеку в Греції

В МЗС рекомендують українцям у Греції обмежити пересування районами, де оголошено найвищі рівні пожежної небезпеки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Департамент консульської служби МЗС.

"У зв’язку з підвищенням температури до +40℃ і сильними вітрами та оголошенням 10 серпня 2019 р. в більшості регіонів Греції найвищих четвертого і п’ятого режимів пожежної небезпеки Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України обмежити пересування зазначеними районами, знаходитися у безпечних місцях з точки зору пожежної безпеки, у можливій близькості до води, відстежувати повідомлення місцевих органів влади про розвиток ситуації, дотримуватися інструкцій рятувальних служб, а також враховувати можливі зміни у розкладі руху транспорту", - йдеться у повідомленні Департаменту консульської служби МЗС у Facebook.

П’ятий, найвищий режим пожежної небезпеки - "тривога", введено у регіонах Аттіка, Центральна Греція, окремих районах півострова Пелопонес (Корінфія, Арголіда, Аркадія, Східна Лаконія).

Стан протипожежної готовності, що відповідає четвертій категорії небезпеки, оголошено в інших районах півострова Пелопонес, островах Егейського моря, Західній Греції, Іонічних островах.

Також в МЗС рекомендують перевіряти актуальну інформацію з розвитку ситуації на сайті Генерального секретаріату цивільного захисту Греції за посиланням.