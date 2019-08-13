Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МИД предупредил украинцев об угрозе пожаров и жаре в Греции

Вторник, 13 августа 2019, 11:02

В МИД рекомендуют украинцам в Греции ограничить передвижение районами, где объявлены высокие уровни пожарной опасности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Департамент консульской службы МИД.

"В связи с повышением температуры до +40 ℃ и сильными ветрами и объявлением 10 августа 2019 года в большинстве регионов Греции наивысших четвертого и пятого режимов пожарной опасности Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины ограничить передвижения указанными районами, находиться в безопасных местах с точки зрения пожарной безопасности, в возможной близости к воде, отслеживать сообщения местных органов власти о развитии ситуации, следовать инструкциям спасательных служб, а также учитывать возможные изменения в движении транспорта", - говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД в Facebook.

Пятый, самый высокий режим пожарной опасности - "тревога", введен в регионах Аттика, Центральная Греция, отдельных районах полуострова Пелопоннес (Коринфия, Арголида, Аркадия, Восточная Лакония).

Состояние противопожарной готовности, соответствующее четвертой категории опасности, объявлено в других районах полуострова Пелопоннес, островах Эгейского моря, Западной Греции, Ионических островах.

Также в МИД рекомендуют проверять актуальную информацию по развитию ситуации на сайте Генерального секретариата гражданской защиты Греции по ссылке.

Темы: МИДГрецияпожарпогода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
МИД
В МИД хотели бы, чтобы Белый дом "не оглядывался на Москву", когда говорит об Украине в НАТО
Кулеба: Публикации в СМИ о "медленном наступлении" не влияют на помощь Украине
Учения на F-16 должны были начаться еще в июне, "график начинает сдвигаться" - Кулеба
Последние новости
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
Все новости...
Реклама: