МИД предупредил украинцев об угрозе пожаров и жаре в Греции

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Вторник, 13 августа 2019, 11:02

В МИД рекомендуют украинцам в Греции ограничить передвижение районами, где объявлены высокие уровни пожарной опасности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Департамент консульской службы МИД.

"В связи с повышением температуры до +40 ℃ и сильными ветрами и объявлением 10 августа 2019 года в большинстве регионов Греции наивысших четвертого и пятого режимов пожарной опасности Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины ограничить передвижения указанными районами, находиться в безопасных местах с точки зрения пожарной безопасности, в возможной близости к воде, отслеживать сообщения местных органов власти о развитии ситуации, следовать инструкциям спасательных служб, а также учитывать возможные изменения в движении транспорта", - говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД в Facebook.

Пятый, самый высокий режим пожарной опасности - "тревога", введен в регионах Аттика, Центральная Греция, отдельных районах полуострова Пелопоннес (Коринфия, Арголида, Аркадия, Восточная Лакония).

Состояние противопожарной готовности, соответствующее четвертой категории опасности, объявлено в других районах полуострова Пелопоннес, островах Эгейского моря, Западной Греции, Ионических островах.

Также в МИД рекомендуют проверять актуальную информацию по развитию ситуации на сайте Генерального секретариата гражданской защиты Греции по ссылке.

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Темы: МИД Греция пожар погода


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