Данилюк розповів, що потрібно для "критичної маси змін" на Донбасі

Джерело: секретар РНБО Олександр Данилюк в інтерв’ю BBC.

Рада національної безпеки й оборони готує засідання щодо Донбасу, а Офіс президента готує інвестиційний форум у Маріуполі та працює над зустріччю лідерів "нормандської четвірки".

Пряма мова: "РНБО по Донбасу готується. Перше засідання РНБО у нас було по енергетиці, рішення вийшло… Треба дуже ретельно працювати для того, щоб вийти на якесь комплексне рішення. Також нам треба продумувати, хто буде виконувати це рішення, як це буде реалізовано".

Деталі: Данилюк не озвучив часові рамки, але пояснив, що йдеться про "комплекс заходів": "Будь-яка ідея, яку б ми озвучили, вона одна не спрацює. Вона в будь-якому разі буде вимагати комплекс заходів, а також розуміння, чого ми очікуємо і від іншої сторони".

Про зняття "економічної блокади": "Я вважаю, що такий крок сам по собі нічого не принесе.

Це ж не блокада, це обмежувальні торговельні заходи, які були запроваджені у відповідь на націоналізацію наших підприємств на неконтрольованій території. Ці підприємства припинили платити податки у центральний бюджет. Тому були причини і було відповідне рішення РНБО.

І, питаючи про зняття обмежувальних заходів, треба розуміти, якими будуть кроки з іншої сторони. Тоді можна говорити про комплексне бачення.

Різні варіанти можуть розглядатися, зараз я вам говорити про них не буду, тому що будь-які документи, які готуються для розгляду на РНБО, мають гриф. Але будь-яке рішення в правильному комплексі може спрацювати. Окремо саме по собі – ні".

Про "дорожню карту" президента: "Все, що стосується Донбасу, напрацьовано у певні кроки. Є гуманітарний план Зеленського, який у принципі реалізовується".

На думку Данилюка, перемир'я діє попри провокацію, від якої загинули четверо морських піхотинців, адже за статистикою обстрілів, поранених і загиблих "ситуація дуже сильно відрізняється" від того, що було.

Секретар РНБО констатував, що цю провокацію не могли лишити без відповіді ні Україна, ні країни-учасниці "нормандського формату", тож команда Володимира Зеленського працює над зустріччю лідерів України, Росії, Німеччини та Франції.

"Якщо жодної відповіді немає, це може перетворитися просто на рутину. Нам завжди треба мати скоординовані внутрішні і зовнішні дії", – сказав Данилюк.

Форум у Маріуполі, за його словами, Офіс президента готує на вересень: "Там планується привернути увагу до розвитку Донбасу, залучити інвесторів".

Данилюк пояснив: "Позиція Зеленського в тому, що у будь-яких дій має бути результат. Тільки інформаційними заходами ми не змінимо ситуацію. В регіон треба залучати інвестиції: в дороги, в порти, в розвиток іншої інфраструктури, в школи – для цього потрібні гроші.

Є ресурси місцевого бюджету, є ресурси центрального бюджету, є міжнародних фінансових організацій, а є приватний бізнес. Треба розуміти, хто і що хоче отримати, розуміти мотивацію.

Наприклад, я спілкувався з президентом Світового банку, і ми обговорили логіку того, чому СБ міг би брати участь в проектах на Донбасі. І прив'язали це до ключових реформ, які вони підтримують в Україні.

Якщо інші будуть вкладатися, то на Донбасі буде досягнута критична маса змін".