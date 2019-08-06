На Донбасі загинули 4 військових – Міноброни

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Вівторок, 6 серпня 2019, 12:55

Джерело: зведення прес-служби Міноборони України

Четверо українських військових загинули у результаті обстрілів бойовиків на Донбасі.

Деталі: Від початку доби 6 серпня російсько-окупаційні війська здійснили два провокаційних обстріли наших позицій.

Зокрема, о 00:45 бойовики упродовж майже години стріляли з БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по  оборонцях села Богданівка Донецької області.

О 10:20 російські окупанти розпочали обстріл з РПГ поблизу Павлополя.

У результаті цих обстрілів четверо українських військових отримали поранення несумісні з життям.

Нагадаємо:

  • З 21 липня на Донбасі розпочалося "хлібне перемир'я" – безстрокова заборона на будь-яке ведення вогню, про яку домовилися у Мінську.
  • Згодом Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила, що 21 липня, коли було оголошено "хлібне перемир'я", булозафіксовано 75 порушень режиму припинення вогню.
  • Бойовики після домовленості про "хлібне перемир’я" кілька днів дотримувалися режиму тиші, але потім знову почали обстрілювати українські позиції.

Українська правда

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Теми: Донбас війна Росія


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