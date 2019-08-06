На Донбасі загинули 4 військових – Міноброни
Джерело: зведення прес-служби Міноборони України
Четверо українських військових загинули у результаті обстрілів бойовиків на Донбасі.
Деталі: Від початку доби 6 серпня російсько-окупаційні війська здійснили два провокаційних обстріли наших позицій.
Зокрема, о 00:45 бойовики упродовж майже години стріляли з БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по оборонцях села Богданівка Донецької області.
О 10:20 російські окупанти розпочали обстріл з РПГ поблизу Павлополя.
У результаті цих обстрілів четверо українських військових отримали поранення несумісні з життям.
Нагадаємо:
- З 21 липня на Донбасі розпочалося "хлібне перемир'я" – безстрокова заборона на будь-яке ведення вогню, про яку домовилися у Мінську.
- Згодом Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила, що 21 липня, коли було оголошено "хлібне перемир'я", булозафіксовано 75 порушень режиму припинення вогню.
- Бойовики після домовленості про "хлібне перемир’я" кілька днів дотримувалися режиму тиші, але потім знову почали обстрілювати українські позиції.
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