Циклон Zorro принесе в Україну грозові дощі і похолодання

Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook

14 серпня атмосферний фронт, пов'язаний із локальним циклоном Zorro, зумовить грозові дощі на заході України, Житомирщині й північних районах Київщини.

На решті території країни буде суха і малохмарна погода, яку забезпечить східний антициклон Andrea.

Пряма мова: "Сильна спека ще потримається за південну частину, схід та більшість центру, +30+35 градусів. На заході відчутно похолодає, протягом дня передбачається +19+24 градуси, проте на Тернопільщині, Хмельниччині та в Чернівецькій області буде вище, +26+29 градусів… Послабне спека у північних областях України – там очікується +28+32 градуси".

Деталі: У Києві на Маковія буде близько +30, дощі не прогнозують.

15 серпня у Києві значно похолоднішає – очікується +23+24 градуси.