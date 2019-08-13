Циклон Zorro принесет в Украину грозовые дожди и похолодание

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Вторник, 13 августа 2019, 11:43

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

14 августа атмосферный фронт, связанный с локальным циклоном Zorro, приведет грозовые дожди на западе Украины, в Житомирской и Киевской областях.

На остальной территории страны будет сухая и малооблачная погода, которую обеспечит восточный антициклон Andrea.

Прямая речь: "Сильная жара еще подержится за южную часть, восток и большинство центра, +30+35 градусов. На западе ощутимо похолодает, в течение дня предполагается +19+24 градуса, однако в Тернопольской, Хмельницкой и в Черновицкой областях будет выше, +26+29 градусов... Ослабнет жара в северных областях Украины – там ожидается +28+32 градуса".

 
Скриншот с сайта meteo.gov.ua

Детали: В Киеве на Маковея будет около +30, дожди не прогнозируют.

15 августа во Киеве значительно похолодает – ожидается +23+24 градуса.

Украинская правда

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Темы: погода


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