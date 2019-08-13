Окупанти Криму замахнулися на води Дніпра – у Зеленського відповіли

Окупанти Криму запропонували керівництву Росії ініціювати переговори з Україною про допуск на анексований півострів вод Дніпра.

Про це заступник голови Ради міністрів – "постійний представник Криму" при президенті РФ Георгій Мурадов заявив на засіданні ради щодо поліпшення інвестиційного клімату в Криму в понеділок, повідомив ТАСС.

"Ми хотіли б просити допомогти почати зондаж, можливо, переговорний процес із українською стороною про те, щоб вони нашу воду пропускали до Криму. Це не вода річки Дніпро, яка належить Україні, це наша вода, що йде з території РФ", – сказав він.

На думку Кориневича, ініціювати переговорний процес необхідно для того, щоб вирішити багато питань північної частини Криму.

Представник президента України в АР Крим Антон Кориневич відповів на це: "Усі претензії держави-окупанта на дніпровську воду не мають жодного правового чи міжнародно-правового підґрунтя".

Він пояснив:

"1. Крим є територією України. Крим не є територією РФ. Тому РФ не може ставити у міждержавних відносинах питань, пов‘язаних з Кримом. Питання, пов‘язані з Кримом, може ставити лише держава-суверен, тобто Україна.

2. Річка Дніпро не тече по території Криму. Україна перекрила не русло річки Дніпро, а перекрила технологічну споруду (канал), яка знаходиться на території України. На це Україна має повне право.

3. За всіма підрахунками, прісної води в Криму для потреб населення вистачає. В цілому, саме держава-окупант повинна відповідати за забезпечення окупованої території всіма необхідними ресурсами".

А керівник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров нагадав:

"Припинення постачання дніпровської води на Кримський півострів у березні 2014 року, а потім здійснена з 20 вересня 2015 року кримськотатарською та українською громадськістю товарна блокада Криму, та кілька місяців пізніше – повне припинення постачання електроенергії до тимчасово окупованого Криму, здорожило російським окупантам щорічне утримання окупованого ними Криму на кілька мільярдів (!) доларів".

"Тому, не думайте, навіть гіпотетично, обговорювати тему можливого постачання води, електроенергії або відновлення залізничного сполучення між материковою Україною і Кримом поза темою безумовної, повної і негайної деокупації Криму та відновлення державного суверенітету України над Кримським півостровом і прилеглими водами Чорного і Азовського морів", – заявив Чубаров.