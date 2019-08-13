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Оккупанты Крыма замахнулись на воды Днепра – у Зеленского ответили

Вторник, 13 августа 2019, 11:47
Оккупанты Крыма замахнулись на воды Днепра – у Зеленского ответили

Оккупанты Крыма предложили руководству России инициировать переговоры с Украиной о пропуске на аннексированный полуостров вод Днепра.

Об этом заместитель главы Совета министров – "постоянный представитель Крыма" при президенте РФ Георгий Мурадов заявил на заседании совета по улучшению инвестиционного климата в Крыму в понедельник, сообщил ТАСС.

"Мы хотели бы просить помочь начать зондаж, может быть, переговорный процесс с украинской стороной о том, чтобы они нашу воду пропускали в Крым. Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ", – сказал он.

По мнению Мурадова, инициировать переговорный процесс необходимо для того, чтобы решить многие вопросы северной части Крыма.

Представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич ответил на это: "Все претензии государства-оккупанта на днепровскую воду не имеют какого-либо правового или международно-правового основания".

Он пояснил:

"1. Крым является территорией Украины. Крым не является территорией РФ. Поэтому РФ не может поднимать в межгосударственных отношениях вопросы, связанные с Крымом. Вопросы, связанные с Крымом, может поднимать только государство-суверен, то есть Украина.

2. Река Днепр не течет по территории Крыма. Украина перекрыла не русло реки Днепр, а перекрыла технологическое сооружение (канал), который находится на территории Украины. На это Украина имеет полное право.

3. По всем подсчетам, пресной воды в Крыму для потребностей населения хватает. В целом, именно государство-оккупант должно отвечать за обеспечение оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами".

А руководитель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров напомнил:

"Прекращение поставок днепровской воды на Крымский полуостров в марте 2014 года, а затем осуществленная ​​с 20 сентября 2015 года крымскотатарской и украинской общественностью товарная блокада Крыма, и несколькими месяцами позже – полное прекращение поставок электроэнергии во временно оккупированный Крым, удорожило российским оккупантам ежегодное содержание оккупированного ими Крыма на несколько миллиардов (!) долларов".

"Поэтому, не думайте, даже гипотетически, обсуждать тему возможной поставки воды, электроэнергии или восстановления железнодорожного сообщения между материковой Украиной и Крымом вне темы безусловной, полной и немедленной деоккупации Крыма и восстановления государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом и прилегающими водами Черного и Азовского морей", – заявил Чубаров.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрыманнексияводаМеджлисЗеленский
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