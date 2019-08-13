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На Львівщині накрили шпигунський тандем, який зливав секрети Росії

Вівторок, 13 серпня 2019, 12:13

Джерело: прес-служба СБУ

На Львівщині контррозвідники СБУ викрили місцевого мешканця, який виконував розвідзавдання спецслужб Російської Федерації.

Текст повідомлення: "Військовий пенсіонер, керівник однієї з громадських організацій, був завербований спецслужбами РФ у 2014 році. За завданням російських кураторів він збирав розвідувальну інформацію про політичних і громадських діячів, підрозділи Збройних сил України, спеціальні та правоохоронні органи, іноземних військових інструкторів у західному регіоні держави". 

 

Деталі: Зібрані дані чоловік передавав російському розвіднику, який "працював" під дипломатичним прикриттям генконсульства РФ у Львові.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) ККУ.

Матеріали справи скерували до суду.

Дипломата-шпигуна в МЗС оголосили "persona non grata". Він уже залишив територію України.

Українська правда
Теми: СБУшпигунствоРосія
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