На Львовщине разоблачили агента российских спецслужб

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Вторник, 13 августа 2019, 12:13

Источник: пресс-служба СБУ

В Львовской области контрразведчики СБУ разоблачили местного жителя, который выполнял разведзадания спецслужб Российской Федерации.

Текст сообщения: "Военный пенсионер, руководитель одной из общественных организаций, был завербован спецслужбами РФ в 2014 году. По заданию российских кураторов он собирал разведывательную информацию о политических и общественных деятелях, подразделениях Вооруженных Сил Украины, специальных и правоохранительных органах, иностранных военных инструкторах в западном регионе государства".

Детали: Собранные данные мужчина передавал российскому разведчику, который "работал" под дипломатическим прикрытием генконсульства РФ во Львове.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК.

Материалы дела направили в суд.

Дипломата-шпиона в МИД объявили "persona non grata". Он уже покинул территорию Украины.

Украинская правда

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Темы: СБУ шпионаж Росcия


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