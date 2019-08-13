На Львовщине разоблачили агента российских спецслужб
Источник: пресс-служба СБУ
В Львовской области контрразведчики СБУ разоблачили местного жителя, который выполнял разведзадания спецслужб Российской Федерации.
Текст сообщения: "Военный пенсионер, руководитель одной из общественных организаций, был завербован спецслужбами РФ в 2014 году. По заданию российских кураторов он собирал разведывательную информацию о политических и общественных деятелях, подразделениях Вооруженных Сил Украины, специальных и правоохранительных органах, иностранных военных инструкторах в западном регионе государства".
Детали: Собранные данные мужчина передавал российскому разведчику, который "работал" под дипломатическим прикрытием генконсульства РФ во Львове.
Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК.
Материалы дела направили в суд.
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