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Трасу Київ–Одеса перекриють через ремонт

Вівторок, 13 серпня 2019, 12:45

Джерело: Патрульна поліція Київської області

На автодорозі М-05 Київ–Одеса тимчасово обмежать рух транспорту у зв’язку з ремонтом, об’їзд здійснюватиметься через смт. Глеваха.

Текст повідомлення: "У зв’язку з проведенням будівництва надземного пішохідного переходу на автомобільній дорозі М-05 Київ–Одеса км 27+500, а саме влаштування мостової балки, тимчасово буде обмежений рух в напрямку з міста Одеса на місто Київ". 

 

Деталі: Роботи проводитимуть з 13 на 14 серпня, з 00:00 до 4 ранку.

Об’їзд буде здійснюватися по вулиці Вокзальна в смт. Глеваха.

На даній ділянці дороги встановили тимчасові дорожні знаки та розмітку.

Рух у напрямку Одеси буде здійснюватися без обмежень.

Українська правда
Теми: дороги
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