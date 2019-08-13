Трасу Київ–Одеса перекриють через ремонт

Джерело: Патрульна поліція Київської області

На автодорозі М-05 Київ–Одеса тимчасово обмежать рух транспорту у зв’язку з ремонтом, об’їзд здійснюватиметься через смт. Глеваха.

Текст повідомлення: "У зв’язку з проведенням будівництва надземного пішохідного переходу на автомобільній дорозі М-05 Київ–Одеса км 27+500, а саме влаштування мостової балки, тимчасово буде обмежений рух в напрямку з міста Одеса на місто Київ".

Деталі: Роботи проводитимуть з 13 на 14 серпня, з 00:00 до 4 ранку.

Об’їзд буде здійснюватися по вулиці Вокзальна в смт. Глеваха.

На даній ділянці дороги встановили тимчасові дорожні знаки та розмітку.

Рух у напрямку Одеси буде здійснюватися без обмежень.