Трассу Киев–Одесса перекроют из-за ремонта

Источник: Патрульная полиция Киевской области

На автодороге М-05 Киев–Одесса временно ограничат движение транспорта в связи с ремонтом, объезд будет осуществляться через пгт. Глеваха.

Текст сообщения: "В связи с проведением строительства надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге М-05 Киев–Одесса км 27 + 500, а именно устройства мостовой балки, временно будет ограничено движение в направлении из города Одесса на город Киев".

Детали: Работы будут проводить с 13 на 14 августа, с 00:00 до 4 утра.

Объезд будет осуществляться по улице Вокзальная в пгт. Глеваха.

На данном участке дороги установили временные дорожные знаки и разметку.

Движение в направлении Одессы будет осуществляться без ограничений.