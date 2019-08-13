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Трассу Киев–Одесса перекроют из-за ремонта

Вторник, 13 августа 2019, 12:45

Источник: Патрульная полиция Киевской области

На автодороге М-05 Киев–Одесса временно ограничат движение транспорта в связи с ремонтом, объезд будет осуществляться через пгт. Глеваха.

Текст сообщения: "В связи с проведением строительства надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге М-05 Киев–Одесса км 27 + 500, а именно устройства мостовой балки, временно будет ограничено движение в направлении из города Одесса на город Киев". 

 

Детали: Работы будут проводить с 13 на 14 августа, с 00:00 до 4 утра.

Объезд будет осуществляться по улице Вокзальная в пгт. Глеваха.

На данном участке дороги установили временные дорожные знаки и разметку.

Движение в направлении Одессы будет осуществляться без ограничений.

Украинская правда
Темы: дороги
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