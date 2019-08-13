У Миколаєві місцеві мешканці крали і продавали за кордон обладнання для армії

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Вівторок, 13 серпня 2019, 13:31

Джерело: прес-служба СБУ

У Миколаєві контррозвідка СБУ блокувала нелегальне постачання за кордон продукції військового призначення з державного підприємства "Зоря" – "Машпроект".  

Текст повідомлення: "Місцевий підприємець у змові з колишніми працівниками державного підприємства налагодив постачання устаткування замовникам у країнах Східної Азії".

Деталі: Зловмисники крали з заводу і продавали газотурбінне обладнання військового та подвійного призначення.

Під час обшуків у фігуранта вилучили жарові труби, турбінні лопатки, складові паливної апаратури газотурбінних двигунів, які використовуються при технічному обслуговуванні та капремонті газотурбінних агрегатів на кораблях Військово-Морських Сил і газоперекачувальних об’єктах.

 

А також оригінали і копії експлуатаційної і конструкторської документації на продукцію держпідприємства, яку постачали на замовлення іноземних партнерів. 

 

Вартість вилученого майна, за попередньою оцінкою, становить майже 7 мільйонів гривень. 

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 333 (Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) ККУ. Тривають невідкладні слідчі дії.

Українська правда

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Теми: СБУ Миколаїв армія


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