У Миколаєві місцеві мешканці крали і продавали за кордон обладнання для армії

Джерело: прес-служба СБУ

У Миколаєві контррозвідка СБУ блокувала нелегальне постачання за кордон продукції військового призначення з державного підприємства "Зоря" – "Машпроект".

Текст повідомлення: "Місцевий підприємець у змові з колишніми працівниками державного підприємства налагодив постачання устаткування замовникам у країнах Східної Азії".

Деталі: Зловмисники крали з заводу і продавали газотурбінне обладнання військового та подвійного призначення.

Під час обшуків у фігуранта вилучили жарові труби, турбінні лопатки, складові паливної апаратури газотурбінних двигунів, які використовуються при технічному обслуговуванні та капремонті газотурбінних агрегатів на кораблях Військово-Морських Сил і газоперекачувальних об’єктах.

А також оригінали і копії експлуатаційної і конструкторської документації на продукцію держпідприємства, яку постачали на замовлення іноземних партнерів.

Вартість вилученого майна, за попередньою оцінкою, становить майже 7 мільйонів гривень.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 333 (Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) ККУ. Тривають невідкладні слідчі дії.