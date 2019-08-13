Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Николаеве местные жители воровали и продавали за границу оборудование для армии

Вторник, 13 августа 2019, 13:31

Источник: пресс-служба СБУ

В Николаеве контрразведка СБУ блокировала нелегальные поставки за границу продукции военного назначения с государственного предприятия "Заря" - "Машпроект".

Текст сообщения: "Местный предприниматель в сговоре с бывшими работниками государственного предприятия наладил поставку оборудования заказчикам в странах Восточной Азии".

Детали: Злоумышленники воровали с завода и продавали газотурбинное оборудование военного и двойного назначения.

Во время обысков у фигуранта изъяли жарочные трубы, турбинные лопатки, составляющие топливной аппаратуры газотурбинных двигателей, используемых при техническом обслуживании и капремонте газотурбинных агрегатов на кораблях Военно-Морских Сил и газоперекачивающих объектах. 

 

А также оригиналы и копии эксплуатационной и конструкторской документации на продукцию госпредприятия, которую поставляли по заказу иностранных партнеров.

 

Стоимость изъятого имущества, по предварительной оценке, составляет почти 7 миллионов гривен.

По данному факту открыли уголовное производство по ст. 333 (Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) УК. Продолжаются неотложные следственные действия.

Украинская правда
Темы: СБУНиколаевармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
СБУ
В Днепре задержали информаторку оккупантов – чиновницу Укрзализныци
СБУ: Разоблачены группы, которые переправляли "уклонистов" за границу с участием иностранцев
Жительница Николаева сливала места дислокации властей и ВСУ "беркутовцу" в Крым
Последние новости
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
Все новости...
Реклама: