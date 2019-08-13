В Николаеве местные жители воровали и продавали за границу оборудование для армии

Источник: пресс-служба СБУ

В Николаеве контрразведка СБУ блокировала нелегальные поставки за границу продукции военного назначения с государственного предприятия "Заря" - "Машпроект".

Текст сообщения: "Местный предприниматель в сговоре с бывшими работниками государственного предприятия наладил поставку оборудования заказчикам в странах Восточной Азии".

Детали: Злоумышленники воровали с завода и продавали газотурбинное оборудование военного и двойного назначения.

Во время обысков у фигуранта изъяли жарочные трубы, турбинные лопатки, составляющие топливной аппаратуры газотурбинных двигателей, используемых при техническом обслуживании и капремонте газотурбинных агрегатов на кораблях Военно-Морских Сил и газоперекачивающих объектах.

А также оригиналы и копии эксплуатационной и конструкторской документации на продукцию госпредприятия, которую поставляли по заказу иностранных партнеров.

Стоимость изъятого имущества, по предварительной оценке, составляет почти 7 миллионов гривен.

По данному факту открыли уголовное производство по ст. 333 (Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) УК. Продолжаются неотложные следственные действия.