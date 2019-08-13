Поблизу Британії знову перехопили російські військові літаки

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ВПС Великої Британії у Twitter

Винищувачі Військово-повітряних сил Британії вдруге за тиждень піднялися на перехоплення російських військових літаків.

Деталі: 12 серпня винищувачі ВПС Typhoon знову піднялися на перехоплення російських літаків.

Два Ту-142 Bear були помічені на радарах, коли вони наближалися до повітряного простору Британії.

Літаки були перехоплені і супроводжені винищувачами з бази Лоссімут.

RAF Typhoons scrambled again on 12th August to intercept Russian aircraft. Two Tupolev Tu-142 Bears were seen on radar approaching UK airspace. The Bears were intercepted and shadowed by Typhoons from @RAFLossiemouth, supported by a Voyager tanker from @RAFBrizeNorton. pic.twitter.com/HIy2SZOnqw — Royal Air Force (@RoyalAirForce) August 13, 2019

Повітряний простір Британії російські літаки не порушили.

Востаннє британські винищувачі піднімалися на перехоплення російських військових літаків минулого тижня.