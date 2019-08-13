Поблизу Британії знову перехопили російські військові літаки

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Вівторок, 13 серпня 2019, 13:43

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ВПС Великої Британії у Twitter

Винищувачі Військово-повітряних сил Британії вдруге за тиждень піднялися на перехоплення російських військових літаків.

Деталі: 12 серпня винищувачі ВПС Typhoon знову піднялися на перехоплення російських літаків.

Два Ту-142 Bear були помічені на радарах, коли вони наближалися до повітряного простору Британії.

Літаки були перехоплені і супроводжені винищувачами з бази Лоссімут.

Повітряний простір Британії російські літаки не порушили.

Востаннє британські винищувачі піднімалися на перехоплення російських військових літаків минулого тижня.

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