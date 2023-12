Поблизости Великобритании снова перехватили российские военные самолеты

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ВВС Великобритании в Twitter

Истребители Военно-воздушных сил Великобритании второй раз за неделю поднялись на перехват российских военных самолетов.

Детали: 12 августа истребители ВВС Typhoon снова поднялись на перехват российских самолетов.

Два Ту-142 Bear были замечены на радарах, когда они приближались к воздушному пространству Великобритании.

Самолеты были перехвачены и сопровождены истребителями с базы Лоссимут.

RAF Typhoons scrambled again on 12th August to intercept Russian aircraft. Two Tupolev Tu-142 Bears were seen on radar approaching UK airspace. The Bears were intercepted and shadowed by Typhoons from @RAFLossiemouth, supported by a Voyager tanker from @RAFBrizeNorton. pic.twitter.com/HIy2SZOnqw