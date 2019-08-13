В аеропорту Дніпра застрелився поліцейський

Джерело: "Укрінформ"

Співробітник Нацполіції наклав на себе руки у відділенні поліції аеропорту "Дніпро".

Деталі: Під час несення служби 41-річний правоохоронець зачинився у кімнаті відпочинку і вистрелив собі у голову з табельного пістолета.

Деякі ЗМІ повідомили, що загиблий надіслав прощальне SMS своїй знайомій, а також залишив записку, в якій просить пробачення.

У поліції цей факт не коментують.

Правоохоронці встановлюють мотиви вчинку.

Досудове розслідування триває.