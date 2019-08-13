В аеропорту Дніпра застрелився поліцейський
Джерело: "Укрінформ"
Співробітник Нацполіції наклав на себе руки у відділенні поліції аеропорту "Дніпро".
Деталі: Під час несення служби 41-річний правоохоронець зачинився у кімнаті відпочинку і вистрелив собі у голову з табельного пістолета.
Деякі ЗМІ повідомили, що загиблий надіслав прощальне SMS своїй знайомій, а також залишив записку, в якій просить пробачення.
У поліції цей факт не коментують.
Правоохоронці встановлюють мотиви вчинку.
Досудове розслідування триває.
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