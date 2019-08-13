В аэропорту Днепра застрелился полицейский

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Вторник, 13 августа 2019, 14:51

Источник: "Укринформ"

Сотрудник Нацполиции покончил с собой в отделении полиции аэропорту "Днепр".

Детали: Во время несения службы 41-летний полицейский закрылся в комнате отдыха и выстрелил себе в голову из табельного пистолета.

Некоторые СМИ сообщили, что погибший прислал прощальное SMS своей знакомой, а также оставил записку, в которой просит прощения.

В полиции этот факт не комментируют.

Правоохранители устанавливают мотивы поступка.

Досудебное расследование продолжается.

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Темы: полиция Днепр


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