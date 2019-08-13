В аэропорту Днепра застрелился полицейский
Вторник, 13 августа 2019, 14:51
Источник: "Укринформ"
Сотрудник Нацполиции покончил с собой в отделении полиции аэропорту "Днепр".
Детали: Во время несения службы 41-летний полицейский закрылся в комнате отдыха и выстрелил себе в голову из табельного пистолета.
Некоторые СМИ сообщили, что погибший прислал прощальное SMS своей знакомой, а также оставил записку, в которой просит прощения.
В полиции этот факт не комментируют.
Правоохранители устанавливают мотивы поступка.
Досудебное расследование продолжается.