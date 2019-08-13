Поліція оголосила в розшук бізнесмена, який судиться з Коломойським

Джерело: база Міністерства внутрішніх справ

Національна поліція оголосила в розшук бізнесмена Вадима Шульмана, який судиться зі своїм колишнім бізнес-партнером олігархом Ігорем Коломойським.

Деталі: Шульман знаходиться в розділі осіб, які переховуються від органів досудового слідства. Його підозрюють у відмиванні грошей та іншого майна, одержаних злочинних шляхом за ч. 3 ст. 209 ККУ.

Повідомляється, що запобіжний захід йому не обирався. Він перебуває у розшуку з 26 липня.

Шульман - колишній партнер Коломойського і Геннадія Боголюбова по гірничо-металургійному бізнесу. Він очолював наглядові ради кількох коксохімічних заводів, що належать групі Приват (у 2008 році їх було продано групі Євраз).

Є співзасновником ТОВ Енеко. У 2006 році став власником компанії Телесистеми України, під егідою якої на ринок вийшов перший в Україні оператор 3G зв'язку - PEOPLEnet. У 2007 році Шульман придбав дніпропетровського оператора CDMA-зв'язку CST-Invest.

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