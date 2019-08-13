Поліція оголосила в розшук бізнесмена, який судиться з Коломойським
Джерело: база Міністерства внутрішніх справ
Національна поліція оголосила в розшук бізнесмена Вадима Шульмана, який судиться зі своїм колишнім бізнес-партнером олігархом Ігорем Коломойським.
Деталі: Шульман знаходиться в розділі осіб, які переховуються від органів досудового слідства. Його підозрюють у відмиванні грошей та іншого майна, одержаних злочинних шляхом за ч. 3 ст. 209 ККУ.
Повідомляється, що запобіжний захід йому не обирався. Він перебуває у розшуку з 26 липня.
Шульман - колишній партнер Коломойського і Геннадія Боголюбова по гірничо-металургійному бізнесу. Він очолював наглядові ради кількох коксохімічних заводів, що належать групі Приват (у 2008 році їх було продано групі Євраз).
Є співзасновником ТОВ Енеко. У 2006 році став власником компанії Телесистеми України, під егідою якої на ринок вийшов перший в Україні оператор 3G зв'язку - PEOPLEnet. У 2007 році Шульман придбав дніпропетровського оператора CDMA-зв'язку CST-Invest.
Передісторія:
- У 2017 році Шульман подав позов проти Коломойського і Боголюбова до лондонського суду з вимогою відшкодувати 500 млн доларів, які нібито були ними викрадені, починаючи з 2000 року.
- Претензії Шульмана полягають у тому, що з 2000 по 2007 рік він нібито не отримував прибутку від своєї частки в спільному бізнесі.
- Боголюбову вдалося уникнути розгляду.
- Олігархи Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов з 2015 року судяться з мільйонером Вадимом Шульманом через сталеливарний заводу в США, штаті Огайо – Warren Steel Holdings LLC.
- Формально, підприємство записане на офшорну компанію Halliwel Assets, Inc з Британських Віргінських островів. Але в ході судових баталій Шульман розкрив імена усіх бенефіціарів.
- Кожному з акціонерів, згідно матеріалам справи, належала третина акцій заводу. Ігор Коломойський контролював свої акції через кіпріота Панікоса Симеу. Крім того, кіпріот керує Halliwel Assets, Inc з 2008 року.
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