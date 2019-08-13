Полиция объявила в розыск бизнесмена, который судится с Коломойским
Источник: база Министерства внутренних дел
Национальная полиция объявила в розыск бизнесмена Вадима Шульмана, который судится со своим бывшим бизнес-партнером олигархом Игорем Коломойским.
Детали: Шульман находится в разделе лиц, скрывающихся от органов досудебного следствия. Его подозревают в отмывании денег и иного имущества, полученных преступных путем по ч. 3 ст. 209 УК.
Сообщается, что мера пресечения ему не избиралась. Он пребывает в розыске с 26 июля.
Шульман - бывший партнер Коломойского и Геннадия Боголюбова по горно-металлургическому бизнесу. Он возглавлял набсоветы нескольких коксохимических заводов, принадлежащих группе Приват (в 2008 году они были проданы группе Евраз).
Является соучредителем ООО Энеко. В 2006 году стал собственником компании Телесистемы Украины, под эгидой которой на рынок вышел первый в Украине оператор 3G связи - PEOPLEnet. В 2007 году Шульман приобрел днепропетровского оператора CDMA-связи CST-Invest.
История вопроса:
- В 2017 году Шульман подал иск против Коломойского и Боголюбова в лондонский суд с требованием возместить 500 млн долларов, которые якобы были ими похищены, начиная с 2000 года.
- Претензии Шульмана состоят в том, что с 2000 по 2007 год он якобы не получал прибыли от своей доли в общем бизнесе.
- Боголюбову удалось избежать разбирательства.
- Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов с 2015 года судятся с миллионером Вадимом Шульманом через сталелитейный завода в США, штате Огайо - Warren Steel Holdings LLC.
- Формально, предприятие записанное на оффшорную компанию Halliwel Assets, Inc с Британских Виргинских островах. Но в ходе судебных баталий Шульман раскрыл имена всех бенефициаров.
- Каждому из акционеров, согласно материалам дела, принадлежала треть акций завода. Игорь Коломойский контролировал свои акции через киприота Паникос Симеу. Кроме того, киприот руководит Halliwel Assets, Inc с 2008 года.