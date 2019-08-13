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Полиция объявила в розыск бизнесмена, который судится с Коломойским

Вторник, 13 августа 2019, 16:17
Полиция объявила в розыск бизнесмена, который судится с Коломойским

Источник: база Министерства внутренних дел

Национальная полиция объявила в розыск бизнесмена Вадима Шульмана, который судится со своим бывшим бизнес-партнером олигархом Игорем Коломойским.

Детали: Шульман находится в разделе лиц, скрывающихся от органов досудебного следствия. Его подозревают в отмывании денег и иного имущества, полученных преступных путем по ч. 3 ст. 209 УК.

 

Сообщается, что мера пресечения ему не избиралась. Он пребывает в розыске с 26 июля.

Шульман - бывший партнер Коломойского и Геннадия Боголюбова по горно-металлургическому бизнесу. Он возглавлял набсоветы нескольких коксохимических заводов, принадлежащих группе Приват (в 2008 году они были проданы группе Евраз).

Является соучредителем ООО Энеко. В 2006 году стал собственником компании Телесистемы Украины, под эгидой которой на рынок вышел первый в Украине оператор 3G связи - PEOPLEnet. В 2007 году Шульман приобрел днепропетровского оператора CDMA-связи CST-Invest.

История вопроса:

  • В 2017 году Шульман подал иск против Коломойского и Боголюбова в лондонский суд с требованием возместить 500 млн долларов, которые якобы были ими похищены, начиная с 2000 года.
  • Претензии Шульмана состоят в том, что с 2000 по 2007 год он якобы не получал прибыли от своей доли в общем бизнесе.
  • Боголюбову удалось избежать разбирательства.
  • Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов с 2015 года судятся с миллионером Вадимом Шульманом через сталелитейный завода в США, штате Огайо - Warren Steel Holdings LLC.
  • Формально, предприятие записанное на оффшорную компанию Halliwel Assets, Inc с Британских Виргинских островах. Но в ходе судебных баталий Шульман раскрыл имена всех бенефициаров.
  • Каждому из акционеров, согласно материалам дела, принадлежала треть акций завода. Игорь Коломойский контролировал свои акции через киприота Паникос Симеу. Кроме того, киприот руководит Halliwel Assets, Inc с 2008 года.

Украинская правда

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Темы: Коломойскийполициярозыск
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