Полиция объявила в розыск бизнесмена, который судится с Коломойским

Источник: база Министерства внутренних дел

Национальная полиция объявила в розыск бизнесмена Вадима Шульмана, который судится со своим бывшим бизнес-партнером олигархом Игорем Коломойским.

Детали: Шульман находится в разделе лиц, скрывающихся от органов досудебного следствия. Его подозревают в отмывании денег и иного имущества, полученных преступных путем по ч. 3 ст. 209 УК.

Сообщается, что мера пресечения ему не избиралась. Он пребывает в розыске с 26 июля.

Шульман - бывший партнер Коломойского и Геннадия Боголюбова по горно-металлургическому бизнесу. Он возглавлял набсоветы нескольких коксохимических заводов, принадлежащих группе Приват (в 2008 году они были проданы группе Евраз).

Является соучредителем ООО Энеко. В 2006 году стал собственником компании Телесистемы Украины, под эгидой которой на рынок вышел первый в Украине оператор 3G связи - PEOPLEnet. В 2007 году Шульман приобрел днепропетровского оператора CDMA-связи CST-Invest.

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