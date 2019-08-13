Полиция объявила в розыск бизнесмена, который судится с Коломойским

Источник: база Министерства внутренних дел

Национальная полиция объявила в розыск бизнесмена Вадима Шульмана, который судится со своим бывшим бизнес-партнером олигархом Игорем Коломойским.

Детали: Шульман находится в разделе лиц, скрывающихся от органов досудебного следствия. Его подозревают в отмывании денег и иного имущества, полученных преступных путем по ч. 3 ст. 209 УК.

Сообщается, что мера пресечения ему не избиралась.

Он находится в розыске с 26 июля.

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