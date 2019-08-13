У Чехії підозрюють ГРУ РФ у новій кібератаці на МЗС

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Вівторок, 13 серпня 2019, 17:00

Кібератаку на комп’ютери Міністерства закордонних справ Чехії у червні, найімовірніше, здійснила інша держава, підтвердила Національна служба з питань кібер- та інформаційної безпеки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deník N.

За даними трьох високопоставлених джерел з дипломатичних та безпекових установ, за атакою стоїть російська військова розвідка ГРУ.

Голова фракції партії STAN Віт Ракушан вимагає скликати парламентський комітет з питань безпеки у зв'язку з атакою.

"Чеське МЗС знову атаковане хакерами з російського ГРУ, говорять дипломатичні джерела. Тож я розумію, що ми ведемо відкриту гібридну війну з Росією. Я закликаю негайно скликати комітет з безпеки, це шпигунство не повинно залишатися без відповіді", - заявив Ракушан.

У грудні Інформаційна служба безпеки Чеської Республіки заявила, що розвідувальні служби Росії стоять за кібератаками, спрямованими на Міністерство закордонних справ Чехії 2017 року.

У березні торік Чехія вислала 3 російських розвідників, які працювали під дипломатичним прикриттям.

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Теми: Чехія Росія шпигунство


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