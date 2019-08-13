В Чехии подозревают Россию в новой кибератаке на МИД

521 просмотр
Вторник, 13 августа 2019, 17:00

Кибератаку на компьютеры Министерства иностранных дел Чехии в июне, скорее всего, осуществило другое государство, подтвердила Национальная служба по вопросам кибер- и информационной безопасности.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Deník N.

По данным трех высокопоставленных источников из дипломатических и оборонных учреждений, за атакой стоит российская военная разведка ГРУ.

Председатель фракции партии STAN Вит Ракушан требует созвать комитет по вопросам безопасности парламента в связи с атакой.

"Чешский МИД вновь атакован хакерами из российского ГРУ, говорят дипломатические источники. Поэтому я понимаю, что мы ведем открытую гибридную войну с Россией. Я призываю немедленно созвать комитет по безопасности, это шпионаж не должно оставаться без ответа", - заявил Ракушан.

В декабре Информационная служба безопасности Чешской Республики заявила, что разведывательные службы России стоят за в прошлогодними кибератаками, направленными на Министерство иностранных дел Чехии.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Чехия Росcия шпионаж


powered by lun.ua
Материалы по теме
Чехия изменила правила выдачи рабочих карт украинцам 9 августа 2019, 08:42
SkyUp в октябре откроет рейсы в Чехию из трех украинских городов 31 июля 2019, 12:27
В Чехии погибла заробитчанка в автобусе, который въехал в трамвай 24 июля 2019, 21:14
Все новости
Главные новости
Суд разрешил допросить Порошенко с детектором лжи
Госфинансирование дали 11 партиям
Зеленский вышел из бизнеса и передал доли трем партнерам
Зеленский удалил Безсмертного из минских переговоров
Все новости
социум

5 причин взять животное из приюта

Кино

7 успешных и 5 провальных фильмов

история

Интересные факты из жизни Ивана Мазепы

Поиск по сайту
Архив
Весь архів