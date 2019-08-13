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В Чехии подозревают Россию в новой кибератаке на МИД

Вторник, 13 августа 2019, 17:00

Кибератаку на компьютеры Министерства иностранных дел Чехии в июне, скорее всего, осуществило другое государство, подтвердила Национальная служба по вопросам кибер- и информационной безопасности.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Deník N.

По данным трех высокопоставленных источников из дипломатических и оборонных учреждений, за атакой стоит российская военная разведка ГРУ.

Председатель фракции партии STAN Вит Ракушан требует созвать комитет по вопросам безопасности парламента в связи с атакой.

"Чешский МИД вновь атакован хакерами из российского ГРУ, говорят дипломатические источники. Поэтому я понимаю, что мы ведем открытую гибридную войну с Россией. Я призываю немедленно созвать комитет по безопасности, это шпионаж не должно оставаться без ответа", - заявил Ракушан.

В декабре Информационная служба безопасности Чешской Республики заявила, что разведывательные службы России стоят за в прошлогодними кибератаками, направленными на Министерство иностранных дел Чехии.

Темы: ЧехияРосcияшпионаж
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