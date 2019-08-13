Женщины вербуют офицеров ВСУ для ФСБ в соцсетях – Служба безопасности

Источник: СБУ.

Есть многочисленные попытки вербовки представителями российских спецслужб и подконтрольных им так называемых "МГБ Д/ЛНР" украинских военнослужащих путем установления личных контактов в социальных сетях под видом лиц женского пола.

Их обнаружила военная контрразведка Службы безопасности Украины.

Сотрудники спецслужбы, в частности, разоблачили вербовочный подход ФСБ РФ к руководителю подразделения Вооруженных сил Украины, который проходит службу в районе проведения операции Объединенных сил.

Детали дословно: "Через одну из соцсетей подконтрольное российским спецслужбам лицо установило и поддерживало контакты с украинским военнослужащим. Женщина во время развития якобы личных отношений узнала о его службе в ВСУ. После чего пыталась получить от офицера информацию военного и общественно-политического характера.

Во время переписки она предложила украинскому военному осуществлять сбор информации в интересах ФСБ за денежное вознаграждение, особо подчеркивая "материальные преимущества сотрудничества со спецслужбами России".

Женщина подчеркнула, что в случае предоставления представителям иностранной стороны важных данных, военном будет обеспечен выезд в РФ с возможностью получения жилья".

После получения "предложения" военнослужащий обратился к сотрудникам украинской спецслужбы и предоставил подробные показания об обстоятельствах своей вербовки.

Служба безопасности Украины призывает пользователей соцсетей быть бдительными и в случае получения вербовочных предложений от иностранных спецслужб обращаться в СБУ.

Граждан, которые не выполнили преступные задачи иностранного государства, иностранной организации или их представителей и добровольно заявили органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании, освобождают от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 111 УКУ.