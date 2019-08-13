Державне фінансування надали 11 партіям

Джерело: Національне агентство з питань запобігання корупції

НАЗК надало державне фінансування 11 партіям на підставі результатів останніх позачергових виборів до Верховної Ради 21 липня.

Деталі: Право на отримання державного фінансування статутної діяльності отримали 11 політичних партій:

"Слуга народу",

"Опозиційна платформа – За життя",

"Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина",

"Європейська солідарність",

"Голос",

"Радикальна партія Олега Ляшка",

"Сила і честь",

"Опозиційний блок",

"Українська стратегія Гройсмана",

"Партія Шарія",

"Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

За даними агентства, всі 11 партій виконали умови для отримання коштів з державного бюджету, зокрема зобов’язання про відкриття окремого гривневого рахунку в установі банку України.

У НАЗК нагадали, що політична партія має право на отримання держфінансування, якщо на останніх виборах її список кандидатів отримав не менше 2% голосів виборців.

Дослівно: "Політичні партії отримують право на держфінансування їхньої статутної діяльності з дня, наступного за днем відкриття першого засідання Верховної Ради України, обраної на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року".

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