Державне фінансування надали 11 партіям

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Вівторок, 13 серпня 2019, 17:33

Джерело: Національне агентство з питань запобігання корупції

НАЗК надало державне фінансування 11 партіям на підставі результатів останніх позачергових виборів до Верховної Ради 21 липня.

Деталі: Право на отримання державного фінансування статутної діяльності отримали 11 політичних партій:

  • "Слуга народу",
  • "Опозиційна платформа – За життя",
  • "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина",
  • "Європейська солідарність",
  • "Голос",
  • "Радикальна партія Олега Ляшка",
  • "Сила і честь",
  • "Опозиційний блок",
  • "Українська стратегія Гройсмана",
  • "Партія Шарія",
  • "Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

За даними агентства, всі 11 партій виконали умови для отримання коштів з державного бюджету, зокрема зобов’язання про відкриття окремого гривневого рахунку  в установі банку України.

У НАЗК нагадали, що політична партія має право на отримання держфінансування, якщо на останніх виборах її список кандидатів отримав не менше 2% голосів виборців.

Дослівно: "Політичні партії отримують право на держфінансування їхньої статутної діяльності з дня, наступного за днем відкриття першого засідання Верховної Ради України, обраної на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня  2019 року".

Нагадаємо:

  • У 2019 році Нацагентство з питань запобігання корупції має розподілити між парламентськими політичними партіями 565,7 мільйонів гривень.

Українська правда

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Теми: партії НАЗК


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