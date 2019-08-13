Державне фінансування надали 11 партіям
Джерело: Національне агентство з питань запобігання корупції
НАЗК надало державне фінансування 11 партіям на підставі результатів останніх позачергових виборів до Верховної Ради 21 липня.
Деталі: Право на отримання державного фінансування статутної діяльності отримали 11 політичних партій:
- "Слуга народу",
- "Опозиційна платформа – За життя",
- "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина",
- "Європейська солідарність",
- "Голос",
- "Радикальна партія Олега Ляшка",
- "Сила і честь",
- "Опозиційний блок",
- "Українська стратегія Гройсмана",
- "Партія Шарія",
- "Всеукраїнське об’єднання "Свобода".
За даними агентства, всі 11 партій виконали умови для отримання коштів з державного бюджету, зокрема зобов’язання про відкриття окремого гривневого рахунку в установі банку України.
У НАЗК нагадали, що політична партія має право на отримання держфінансування, якщо на останніх виборах її список кандидатів отримав не менше 2% голосів виборців.
Дослівно: "Політичні партії отримують право на держфінансування їхньої статутної діяльності з дня, наступного за днем відкриття першого засідання Верховної Ради України, обраної на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року".
Нагадаємо:
- У 2019 році Нацагентство з питань запобігання корупції має розподілити між парламентськими політичними партіями 565,7 мільйонів гривень.