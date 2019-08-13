Госфинансирование дали 11 партиям
Источник: Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции
НАПК предоставило государственное финансирование 11 партиям на основании результатов последних внеочередных выборов в Верховную Раду 21 июля.
Детали: Право на получение государственного финансирования уставной деятельности получили 11 политических партий:
- "Слуга народа",
- "Оппозиционная платформа - За жизнь",
- "Всеукраинское объединение "Батькивщина",
- "Европейская солидарность",
- "Голос",
- "Радикальная партия Олега Ляшко"
- "Сила и честь",
- "Оппозиционный блок",
- "Украинская стратегия Гройсмана",
- "Партия Шария",
- "Всеукраинское объединение "Свобода".
По данным агентства, все 11 партий выполнили условия для получения средств из государственного бюджета, в частности обязательства об открытии отдельного гривневого счета в учреждении банка Украины.
В НАПК напомнили, что политическая партия имеет право на получение госфинансирования, если на последних выборах ее список кандидатов получил не менее 2% голосов избирателей.
Дословно: "Политические партии получают право на госфинансирование их уставной деятельности со дня, следующего за днем открытия первого заседания Верховной Рады Украины, избранной на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года".
Напомним:
Суббота, 15 декабря 2018, 11:00
В 2019 году Нацагентство по предупреждению коррупции должно распределить между парламентскими политическими партиями 565,7 миллионов гривен.
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