Госфинансирование дали 11 партиям

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Вторник, 13 августа 2019, 17:33

Источник: Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции

НАПК предоставило государственное финансирование 11 партиям на основании результатов последних внеочередных выборов в Верховную Раду 21 июля.

Детали: Право на получение государственного финансирования уставной деятельности получили 11 политических партий:

  • "Слуга народа",
  • "Оппозиционная платформа - За жизнь",
  • "Всеукраинское объединение "Батькивщина",
  • "Европейская солидарность",
  • "Голос",
  • "Радикальная партия Олега Ляшко"
  • "Сила и честь",
  • "Оппозиционный блок",
  • "Украинская стратегия Гройсмана",
  • "Партия Шария",
  • "Всеукраинское объединение "Свобода".

По данным агентства, все 11 партий выполнили условия для получения средств из государственного бюджета, в частности обязательства об открытии отдельного гривневого счета в учреждении банка Украины.

В НАПК напомнили, что политическая партия имеет право на получение госфинансирования, если на последних выборах ее список кандидатов получил не менее 2% голосов избирателей.

Дословно: "Политические партии получают право на госфинансирование их уставной деятельности со дня, следующего за днем ​​открытия первого заседания Верховной Рады Украины, избранной на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года".

Напомним:

Суббота, 15 декабря 2018, 11:00

В 2019 году Нацагентство по предупреждению коррупции должно распределить между парламентскими политическими партиями 565,7 миллионов гривен.

Украинская правда

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Темы: партии НАПК


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