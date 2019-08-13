Госфинансирование дали 11 партиям

Источник: Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции

НАПК предоставило государственное финансирование 11 партиям на основании результатов последних внеочередных выборов в Верховную Раду 21 июля.

Детали: Право на получение государственного финансирования уставной деятельности получили 11 политических партий:

"Слуга народа",

"Оппозиционная платформа - За жизнь",

"Всеукраинское объединение "Батькивщина",

"Европейская солидарность",

"Голос",

"Радикальная партия Олега Ляшко"

"Сила и честь",

"Оппозиционный блок",

"Украинская стратегия Гройсмана",

"Партия Шария",

"Всеукраинское объединение "Свобода".

По данным агентства, все 11 партий выполнили условия для получения средств из государственного бюджета, в частности обязательства об открытии отдельного гривневого счета в учреждении банка Украины.

В НАПК напомнили, что политическая партия имеет право на получение госфинансирования, если на последних выборах ее список кандидатов получил не менее 2% голосов избирателей.

Дословно: "Политические партии получают право на госфинансирование их уставной деятельности со дня, следующего за днем ​​открытия первого заседания Верховной Рады Украины, избранной на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года".

Напомним:

Суббота, 15 декабря 2018, 11:00

В 2019 году Нацагентство по предупреждению коррупции должно распределить между парламентскими политическими партиями 565,7 миллионов гривен.