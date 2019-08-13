У Києві буде гроза і сильний вітер – Гідрометцентр

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Вівторок, 13 серпня 2019, 19:33

Джерело: Укргідрометцентр

У Києві до кінця доби та вночі очікується гроза та пориви вітру.

Деталі: До кінця доби – "короткочасне шквалисте посилення вітру до 15-24 м/с". Вночі швидкість вітру посилиться до 15-24 м/с.

Водночас управління з питань цивільного захисту КМДА радить при падінні дерев або гілок, травмуванні людей інформувати екстрені служби за телефонами 101 або 103.

Українська правда

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Теми: погода Київ


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