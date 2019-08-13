У Києві буде гроза і сильний вітер – Гідрометцентр
Джерело: Укргідрометцентр
У Києві до кінця доби та вночі очікується гроза та пориви вітру.
Деталі: До кінця доби – "короткочасне шквалисте посилення вітру до 15-24 м/с". Вночі швидкість вітру посилиться до 15-24 м/с.
Водночас управління з питань цивільного захисту КМДА радить при падінні дерев або гілок, травмуванні людей інформувати екстрені служби за телефонами 101 або 103.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua