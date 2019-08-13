В Киеве будет гроза и сильный ветер – Гидрометцентр 

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Вторник, 13 августа 2019, 19:33

Источник: Укргидрометцентр 

В Киеве до конца суток и ночью ожидается гроза и порывы ветра. 

Детали: До конца суток – "кратковременное шквалистое усиление ветра до 15-24 м/с". Ночью скорость ветра усилится до 15-24 м/с. 

В то же время управление по вопросам гражданской защиты КГГА рекомендует при падении деревьев или веток, травмировании людей информировать экстренные службы по телефонам 101 или 103.

Украинская правда

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Темы: погода Киев


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