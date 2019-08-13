В Киеве будет гроза и сильный ветер – Гидрометцентр 

Источник: Укргидрометцентр

В Киеве до конца суток и ночью ожидается гроза и порывы ветра.

Детали: До конца суток – "кратковременное шквалистое усиление ветра до 15-24 м/с". Ночью скорость ветра усилится до 15-24 м/с.

В то же время управление по вопросам гражданской защиты КГГА рекомендует при падении деревьев или веток, травмировании людей информировать экстренные службы по телефонам 101 или 103.