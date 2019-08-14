Бойовики "ЛНР" посадили в колонію студента з проукраїнськими настроями

870 переглядів
Середа, 14 серпня 2019, 01:01

Бойовики підтримуваного Росією угруповання "ЛНР" майже рік утримують  в колонії Сергія Русинова, студента з проукраїнськими настроями.

Про це за посиланням на "Східну правозахисну групу" пише Радіо Свобода.

За даними правозахисників, студента другого курсу коледжу культури та мистецтв затримали 24 серпня 2018 року в Луганську.

"За нашою інформацією, хлопець просто був активним користувачам в соціальних мережах і лайками підтримував проукраїнські пости. Так званий суд "ЛНР" засудив Сергія Русинова до шістьох років позбавлення волі і відправив його в Слов'яносербську колонію №60. Сергій не внесений до списків на обмін, про нього мало хто знає, але хлопець щиро вірить і підтримує Україну", – пишуть правозахисники у Facebook.

"Східна правозахисна група" зазначила, що Русинову інкримінують організацію діяльності терористичної групи.

За даними Служби безпеки України, 258 осіб значаться як зниклі безвісти на Донбасі, ще 223 особи – як незаконно позбавлені волі.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: політв'язні ЛНР права людини


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Під консульством РФ в Одесі вимагали звільнити Клиха і Сенцова 11 серпня 2019, 23:39
Звільнений політв'язень Кремля: Поки не записали зізнання, мучили щодня 10 серпня 2019, 11:38
Звинувачених у "тероризмі" українців у Сімферополі тримають у СІЗО окремо 9 серпня 2019, 17:29
Усі новини
Головні новини
Суд Москви дозволив опозиції обиратися в Міськдуму
"Динамо" видовищно вкотре пролетіло повз Лігу чемпіонів
Адвокат: Порошенка просять на поліграф, аби лише нічого не доводити
Безсмертний пояснив, чому його звільнив Зеленський
Усі новини
їжа

Їжте кукурудзу, але не кукурудзяну олію чи сироп

здоров'я

10 простих способів допоможуть схуднути без дієт

психологія

Що потрібно знати про депресію