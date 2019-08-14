Бойовики "ЛНР" посадили в колонію студента з проукраїнськими настроями

Бойовики підтримуваного Росією угруповання "ЛНР" майже рік утримують в колонії Сергія Русинова, студента з проукраїнськими настроями.

Про це за посиланням на "Східну правозахисну групу" пише Радіо Свобода.

За даними правозахисників, студента другого курсу коледжу культури та мистецтв затримали 24 серпня 2018 року в Луганську.

"За нашою інформацією, хлопець просто був активним користувачам в соціальних мережах і лайками підтримував проукраїнські пости. Так званий суд "ЛНР" засудив Сергія Русинова до шістьох років позбавлення волі і відправив його в Слов'яносербську колонію №60. Сергій не внесений до списків на обмін, про нього мало хто знає, але хлопець щиро вірить і підтримує Україну", – пишуть правозахисники у Facebook.

"Східна правозахисна група" зазначила, що Русинову інкримінують організацію діяльності терористичної групи.

За даними Служби безпеки України, 258 осіб значаться як зниклі безвісти на Донбасі, ще 223 особи – як незаконно позбавлені волі.