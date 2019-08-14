Боевики "ЛНР" посадили в колонию студента с проукраинскими настроениями

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Среда, 14 августа 2019, 01:01

Боевики поддерживаемой Россией группировки "ЛНР" почти год удерживают в колонии  Сергея Русинова, студента из проукраинскими настроениями.

Об этом со ссылкой на "Восточную правозащитную группу" пишет Радио Свобода.

По данным правозащитников, студента второго курса колледжа культуры и искусств задержали 24 августа 2018 в Луганске.

"По нашей информации, парень просто был активным пользователям в социальных сетях и ругательствами поддерживал проукраинские посты. Так называемый суд "ЛНР" осудил Сергея Русинова в шесть лет лишения свободы и отправил его в Славяносербскую колонию №60. Сергей не внесен в списки на обмен, о нем мало кто знает, но парень искренне верит и поддерживает Украину", - пишут правозащитники в Facebook.

"Восточная правозащитная группа" отметила, что Русинову инкриминируют организацию деятельности террористической группы.

По данным Службы безопасности Украины, 258 человек числятся как пропавшие без вести на Донбассе, еще 223 человека - как незаконно лишенные свободы.

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Темы: политзаключенные ЛНР права человека


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