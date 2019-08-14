Петиція про скасування держфінансування політичних партій набрала більше 25 тис. голосів
Петиція про скасування бюджетного фінансування політичних партій набрала більше 25 тис. голосів.
Про це пише Інтерфакс-Україна.
Петиція розміщена на сайті глави держави 23 липня 2019 року. У тексті її ініціатор запропонував скасувати або призупинити законодавчі акти, що передбачають фінансування за рахунок державного бюджету політичних партій, як тих, які пройшли 5% бар'єр, так і тих, які набрали всього 2%.
"З 2019 року величезні гроші також отримають партії, які не потрапили в парламент. Зараз за державний рахунок будуть фінансуватися не тільки політичні сили, які подолали 5% бар'єр, а й ті, що набрали 2%", - говориться в тексті петиції.
Також зазначається, що "в цілому на утримання цих партій за 5 років діяльності Верховної Ради український народ повинен витратити близько 5 млрд 900 млн. грн".
На сайті вказано, що до кінця збору підписів залишився 71 день.
В даний час петиція знаходиться в статусі очікування до розгляду.
Нагадаємо:
- НАЗК надало державне фінансування 11 партіям на підставі результатів останніх позачергових виборів до Верховної Ради 21 липня. У список також потрапила партія проросійського пропагандиста Анатолія Шарія "Партія Шарія".
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