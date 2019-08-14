В ООН не захотіли слати спецпредставника в Україну – польський міністр
Джерело: голова МЗС Польщі у коментарі кореспонденту "Укрінформу" у Нью-Йорку.
Пропозиція Польщі щодо призначення спеціального представника генерального секретаря ООН з питань України не отримала схвалення в організації.
Голова міністерства закордонних справ Польщі Яцек Чапутович розповів, що потрібні нові інструменти в пошуку рішення, яке зупинило б війну в Україні.
Пряма мова: "Ми раніше пропонували використати деякі інші доступні інструменти. Так, можна було би призначити спеціального представника генерального секретаря ООН, аби він слідкував за тим, що відбувається на Донбасі, в Україні".
На думку Чапутовича, така посадова особа могла б інформувати міжнародну спільноту про ситуацію в Україні.
"Є ж такі спеціальні представники в інших регіонах. Чому б не мати таку людину в Україні? Ця ідея, скажімо так, не була сприйнята, не була схвалена", – констатував міністр.
Передісторія:
- У зв'язку зі збройним конфліктом на сході, в Україні перебуває спеціальна моніторингова місія ОБСЄ.
- Над урегулюванням ситуації на Донбасі працює Тристороння контактна група в Мінську, а також "нормандська четвірка".
- Очільник польської дипломатії заявляв, що Польща підтримує пропозицію президента України Володимира Зеленського розширити "нормандський формат" та залучити до перемовин США й Велику Британію.