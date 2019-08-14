В ООН не захотели слать спецпредставителя в Украину – польский министр

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Среда, 14 августа 2019, 08:53

Источник: глава МИД Польши в комментарии корреспонденту "Укринформа" в Нью-Йорке.

Предложение Польши о назначении специального представителя генерального секретаря ООН по вопросам Украины не получило одобрения в организации.

Глава министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович рассказал, что нужны новые инструменты в поиске решения, которое остановило бы войну в Украине.

Прямая речь: "Мы раньше предлагали использовать некоторые другие доступные инструменты. Да, можно было бы назначить специального представителя генерального секретаря ООН, чтобы он следил за тем, что происходит на Донбассе, в Украине".

По мнению Чапутовича, такой представитель мог бы информировать международное сообщество о ситуации в Украине.

"Есть же такие специальные представители в других регионах. Почему бы не иметь такого человека в Украине? Эта идея, скажем так, не была воспринята, не была одобрена", – констатировал министр.

Предыстория:

  • В связи с вооруженным конфликтом на востоке, в Украине находится специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.
  • Над урегулированием ситуации на Донбассе работает Трехсторонняя контактная группа в Минске, а также "нормандская четверка".
  • Глава польской дипломатии заявлял, что Польша поддерживает предложение президента Украины Владимира Зеленского расширить "нормандский формат" и привлечь к переговорам США и Великобританию.

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Темы: Донбасс ООН Польша


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