Зеленський призначив керівника в Інститут стратегічних досліджень

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Середа, 14 серпня 2019, 10:03

Президент Володимир Зеленський призначив Олександра Литвиненка директором Національного інституту стратегічних досліджень.

Глава держави видав три укази для цього:

  1. Увільнив Василя Яблонського від тимчасового виконання обов'язків директора Національного інституту стратегічних досліджень.
  1. Звільнив Олександра Литвиненка з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
  1. Призначив Олександра Литвиненка директором НІСД й доручив йому у 2-місячний строк внести пропозиції щодо реформування та стратегії розвитку Інституту, передбачивши його реорганізацію та скорочення штатної чисельності працівників.

Метою цих дій названо "посилення аналітико-прогностичного забезпечення" президента та РНБО для захисту національної безпеки.

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Теми: Зеленський РНБО кадри


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