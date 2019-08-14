Зеленский назначил руководителя в Институт стратегических исследований

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Среда, 14 августа 2019, 10:03

Президент Владимир Зеленский назначил Александра Литвиненко директором Национального института стратегических исследований.

Глава государства издал три указа для этого:

  1. Освободил Василия Яблонского от временного исполнения обязанностей директора Национального института стратегических исследований.
  1. Уволил Александра Литвиненко с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
  1. Назначил Александра Литвиненко директором НИСИ и поручил ему в 2-месячный срок внести предложения по реформированию и стратегии развития Института, предусмотрев его реорганизацию и сокращение штатной численности работников.

Целью этих действий названо "усиление аналитико-прогностического обеспечения" президента и СНБО для защиты национальной безопасности.

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Темы: Зеленский СНБО кадры


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