Зеленский назначил руководителя в Институт стратегических исследований
Среда, 14 августа 2019, 10:03
Президент Владимир Зеленский назначил Александра Литвиненко директором Национального института стратегических исследований.
Глава государства издал три указа для этого:
- Освободил Василия Яблонского от временного исполнения обязанностей директора Национального института стратегических исследований.
- Уволил Александра Литвиненко с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
- Назначил Александра Литвиненко директором НИСИ и поручил ему в 2-месячный срок внести предложения по реформированию и стратегии развития Института, предусмотрев его реорганизацию и сокращение штатной численности работников.
Целью этих действий названо "усиление аналитико-прогностического обеспечения" президента и СНБО для защиты национальной безопасности.