Зеленский назначил руководителя в Институт стратегических исследований

Президент Владимир Зеленский назначил Александра Литвиненко директором Национального института стратегических исследований.

Глава государства издал три указа для этого:

Освободил Василия Яблонского от временного исполнения обязанностей директора Национального института стратегических исследований.

Уволил Александра Литвиненко с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Назначил Александра Литвиненко директором НИСИ и поручил ему в 2-месячный срок внести предложения по реформированию и стратегии развития Института, предусмотрев его реорганизацию и сокращение штатной численности работников.

Целью этих действий названо "усиление аналитико-прогностического обеспечения" президента и СНБО для защиты национальной безопасности.