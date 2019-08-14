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Підозрюваного у вбивстві українця затримали в Польщі

Середа, 14 серпня 2019, 10:56

У Познані поліцейські затримали 28-річного громадянина України, підозрюваного в жорстокому вбивстві молодої дівчини в Україні.

Про це у середу повідомили у Головній комендатурі поліції, передає "Європейська правда".

Чоловіка вже передали українським правоохоронцям, він постане перед судом. 

 

"Міжнародне співробітництво польської та української поліції в черговий раз призвело до затримання небезпечного злочинця, який переховувався від правосуддя. На основі інформації, наданої колегами з української поліції, власних даних та оперативної діяльності було встановлено, що Микола С., маючи намір уникнути відповідальності, ховався за межами своєї країни. Всього через кілька днів після вбивства він вперше виїхав до Польщі, і коли було знайдено тіло 17-річної вбитої 2018 року, він знову з’явився в Польщі", - розповіли у поліції.  

 

Затримання на вулицях Познані було дуже динамічним, але професійним та безпечним для очевидців та пасажирів транспортного засобу, у якому їхав підозрюваний, кажуть правоохоронці. 

 

"Операція поліції повністю захопила його зненацька", - підкреслила польська сторона.

5 травня 2019 року українська сторона передала Польщі підозрюваного у вбивстві 28-річної Мамуке С., нагадала поліція Польщі.

"Затримання Миколи С. є ще одним наслідком дуже доброї співпраці між польською та українською поліцією", - додали у Головній комендатурі поліції. 

Теми: ПольщаУкраїнавбивство
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