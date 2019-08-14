Украинца, которого разыскивали по подозрению в убийстве, задержали в Польше

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Среда, 14 августа 2019, 10:56

В Познани полицейские задержали 28-летнего гражданина Украины, подозреваемого в жестоком убийстве молодой девушки в Украине.

Об этом в среду сообщили в Главной комендатуре полиции, передает "Европейская правда".

Мужчину уже передали украинским правоохранителям, он предстанет перед судом. 

 

"Международное сотрудничество польской и украинской полиции в очередной раз привело к задержанию опасного преступника, который скрывался от правосудия. На основе информации, предоставленной коллегами из украинской полиции, собственных данных и оперативной деятельности было установлено, что Николай С., намереваясь избежать ответственности, прятался за пределами своей страны. Всего через несколько дней после убийства он впервые выехал в Польшу, и когда было найдено тело 17-летней убитой в 2018 году, он снова появился в Польше", - рассказали в полиции.  

 

Задержание на улицах Познани было очень динамичным, но профессиональным и безопасным для очевидцев и пассажиров автомобиля, в котором ехал подозреваемый, говорят правоохранители. 

 

"Операция полиции застала его врасплох", - подчеркнула польская сторона.

5 мая 2019 года украинская сторона передала Польше подозреваемого в убийстве 28-летней Мамуке С., напомнила полиция Польши.

"Задержание Николая С. – еще одно следствием очень хорошего сотрудничества между польской и украинской полицией", - добавили в Главной комендатуре полиции.

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Темы: Польша Украина убийство


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